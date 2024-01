TVE presenta 'La ley del mar', la serie de Blanca Portillo y Luis Tosar que prueba “que la realidad supera a la ficción”

TVE estrenará “muy pronto” La ley del mar, la miniserie protagonizada por Blanca Portillo y Luis Tosar en la que se cuenta la historia real de un pesquero valenciano que rescató a 51 inmigrantes subsaharianos en el año 2006. La cadena pública reunió este miércoles al equipo de la serie en un acto en el que se dieron los principales detalles de una producción que ha sacado adelante con À Punt, la televisión pública de Valencia.

La ley del mar se ha grabado en escenarios naturales entre Madrid, Alicante, Ciudad de la Luz y Santa Pola. Sus tres capítulos se estrenarán a través de RTVE para todo el país y de À Punt para la Comunidad Valenciana. Su primer pase tuvo lugar en el South International Series Festival de Cádiz el pasado mes de octubre.

Tatiana Rodríguez, junto a Víctor Pedreira, se sitúa al frente del equipo de guion de esta miniserie dirigida por Alberto Ruiz Rojo y producida por Studio60 y MCFLY Prod. AIE.

Para José Pastor, director de Cine y Ficción de RTVE, esta serie “demuestra, una vez más, cómo la realidad puede superar a la ficción”. El pesquero Francisco y Catalina de Santa Pola fue noticia en 2006 al ser el primer barco europeo en rescatar a náufragos inmigrantes en las aguas del Mediterráneo. Esta es “la historia de unos héroes anónimos que en 2006 salvaron la vida de 51 personas y que no dudaron en cumplir la ley que mejor conocen: la ley de mar”, añade Pastor, quien considera que esta serie es “un sincero homenaje a los miles de hombres y mujeres que mueren cada año tratando de llegar a Europa para lograr una vida mejor”.

En la misma dirección se pronunció Luis Tosar, para quien ha sido “un placer disfrutar de la generosidad de los protagonistas reales de esta historia”, que “hicieron algo que debería ser normal, pero que no lo es tanto: un acto tan sencillo como es rescatar a gente en el mar”. Su compañera de reparto, la actriz Blanca Portillo, ve el proyecto desde dos perspectivas: “Trabajar en esta serie me entusiasmó: es necesario contar estas historias. Me tocó interpretar el mundo de la política: es una mujer que lucha por hacer realidad aquello que dicen que no se puede. Y ella se lo pelea. Emocionalmente me impliqué mucho porque la historia que contaba me importaba”. Por otro lado, la intérprete madrileña recordó que “el Mediterráneo está lleno de cadáveres y es algo que no podemos olvidar”.

Por su parte, Alfred Costa, director general de À Punt, señaló que esta producción sitúa a la televisión autonómica valenciana “como creadora de grandes proyectos audiovisuales que fomentan la promoción de actores de la Comunidad Valenciana y el trabajo de nuestro sector audiovisual”. “En esta serie contamos al mundo una historia de solidaridad y supervivencia en la cual los protagonistas reales, unos pescadores alicantinos movidos por la humanidad, pusieron en jaque las leyes Internacionales para salvar a un grupo de inmigrantes en medio del mar”.

Flipy, productor de Studio60, agradeció que se haya apostado por este proyecto “que habla de héroes anónimos con nombre propio, pero con una problemática internacional”.

Para Alberto Ruiz Rojo, director de La ley del mar, este ha sido “un viaje precioso”. “Cuando me pasaron el guion ya me emocioné, ha sido un regalazo contar una historia tan humana. Nos metimos a rodar en el barco y en el mar, sin artificio, 18 días seguidos. Ha sido una experiencia especial, con cierta magia... Conseguimos crear una familia. También la conciencia de estar contando una historia importante y emocionante”, destacó.

Desde el equipo de guion, Tatiana Rodríguez subrayó la “responsabilidad” que requiere historia como esta, “más cuando conoces a las personas reales”. “Lo importante era mostrar la realidad, que emocionase, y contar todas las miradas y todos los puntos de vista. No es una historia de buenos y malos”.

Luis Tosar y Blanca Portillo protagonizan la ministerie junto a Sonia Almarcha, Víctor Clavijo, Alex Monner, Lamine Thior, Carlos Serrano, Alfonso Lara, Ramón Ródenas, Teresa Hurtado, Pau Durà, Eva Marciel y Paula Muñoz, entre otros.

'La ley del mar' es una historia real

El 14 de julio, José Durá 'Pepe' (Luis Tosar) y nueve tripulantes más del pesquero tomaron la decisión, amparada según ellos en la denominada “Ley del Mar”, de subir a un barco preparado para 10 tripulantes a 51 inmigrantes varados a diez millas de Malta, entre los que se encontraban una niña de dos años y una mujer embarazada.

Durante nueve largos días, la embarcación quedó a la espera de la decisión de las autoridades europeas. Mientras las negociaciones se sucedían entre la diplomacia de media Europa, más de 60 personas convivían en apenas cincuenta metros cuadrados.

A su vez, en Santa Pola, las parejas de la tripulación movilizaron a la opinión pública provocando que los medios de comunicación y autoridades se interesaran por el suceso. También en paralelo, la embajadora española en Malta, interpretada por Blanca Portillo, se involucró de lleno en movilizar a la UE buscando una solución humanitaria. Finalmente, el 21 de julio los inmigrantes pisaron tierra firme.

Este suceso cambió la legislación europea sobre inmigración tras un heroico pulso entre “las Leyes del Mar y las de la Tierra”.