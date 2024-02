La astuta “técnica” de un soltero de 'First Dates' para conseguir el número de su cita: “¡Oh, qué sutil!”

Dicen que ligar es un arte y Gonzalo, uno de los solteros que participó este miércoles en First Dates, tiró de eso, de arte, para conseguir el número de su cita, Andrea. Él se llevó una buena impresión de ella, y ella de él, así que la noche fue fluyendo con naturalidad hasta que llegó el final de la cita y el momento de pagar.

Para entonces, Gonzalo ya tenía claro que quería una segunda cita con ella, por lo que puso en marcha una técnica 'infalible' para conseguir su móvil: dejar que pague Andrea con la excusa de pagarle luego su parte a través de una aplicación móvil, para lo cual necesita su número de teléfono. “¿Qué haces, pagas tú, me quedo con tu número de teléfono y te hago Bizum o qué?”, le preguntó.

“¡Oh, qué sutil!”, reaccionaron Cristina y Marisa, las gemelas de First Dates, mientras Andrea aceptaba entre risas la propuesta de Gonzalo. “Es una técnica mía para así quedarme con su número. Luego le escribo”, explicó el joven a cámara. Después, tanto ella como él dijeron 'sí' a tener una segunda cita. “Es una chica mona, me lo he pasado bien hablando y con la que tengo muchos temas en común”, destacó Gonzalo sobre Andrea. “Me ha caído muy bien, se ve que es un chico muy majo y que escucha. Me ha entrado curiosidad de saber más que él”, afirmó ella sobre su cita.