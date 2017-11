Las instituciones reconocen la labor silenciada de la mujer en el mundo rural

Las instituciones públicas han expresado este jueves su admiración por el papel que desempeñan las mujeres en el mundo rural, con un trabajo no siempre reconocido, ni si quiera a efectos de una futura pensión, pero que consideran "imprescindible" para la viabilidad económica y social del país.



La Villa de Moya, en el norte de Gran Canaria, ha conseguido reunir en la apertura de sus segundas jornadas 'Surca' a representantes del Gobierno central, el Senado, el Ejecutivo canario, el Parlamento autonómico y el Cabildo insular para lanzar un mensaje de reconocimiento a la aportación de la mujer rural.



El alcalde del municipio, el senador popular Hipólito Suárez, ha abierto el foro con un mensaje provocador extraído de una serie de encuestas hechas entre sus propios vecinos: la sociedad sigue transmitiendo a los niños la imagen de que las mujeres en el campo son "siervas", dependen de sus maridos y su formación es escasa.



Suárez ha reconocido que le causa "sonrojo" ver que se perpetúa esa idea, por lo que ha instado a todas las administraciones públicas a rebelarse contra ella, a seguir trabajando por la igualdad efectiva y a ayudar a hacer visible el valor del papel que desempeña la mujer en el mundo rural, en todos los ámbitos.



Desde la tribuna de oradores, han recogido el guante el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC); la presidenta del Parlamento autonómico, Carolina Darias (PSOE); la delegada del Gobierno, Mercedes Roldós (PP); el consejero de Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo (NC); y la presidenta de la Comisión de Igualdad del Senado, Susana Camarero (PP).



Todos ellos han coincidido en la importancia de hacer ver la realidad de la mujer rural, que no solo tiene que ver con el trabajo en la agricultura, sino que se extiende a todos los ámbitos.



"Se puede ser rural y abogada, rural e ingeniera. Se puede ser rural y aspirar a no tener límites", ha resumido el alcalde de Moya.



De hecho, la delegada del Gobierno en Canarias ha aportado al acto de apertura de las jornadas un dato poco conocido: en España, a día de hoy, las mujeres emprendedoras del mundo rural superan en número a las emprendedoras del mundo urbano.



"Es clave que demos visibilidad a las seis millones de mujeres españolas que viven en el mundo rural", ha remarcado Roldós, porque con su trabajo y su empuje emprendedor resultan claves para la economía, ayudan a un desarrollo sostenible en lo ambiental y además contribuyen a frenar la despoblación de amplias zonas de España.



Carolina Darias ha incidido en el mismo mensaje, aunque abriendo el foco: las mujeres alimentan al mundo en muchos países, porque ellas tiran de la agricultura y de la economía familiar en numerosas regiones del planeta y, solo en África, representan el 80% de la "economía informal".



"Me pregunto qué no sería de la economía de esos países de África si esa economía informal fuera formal", ha planteado Darias.



El presidente del Gobierno ha explicado al auditorio que, solo este año, el número de mujeres que se han dado de alta en la Seguridad Social en Canarias en el sector primario ha crecido un 16%. Y ha aportado una lectura complementaria: seguramente, ha dicho, el crecimiento no responde en su mayoría a nueva actividad, sino a mujeres que regularizan su situación anterior.



Clavijo ha incidido en que es clave avanzar en ese sentido, porque el trabajo que realizan las mujeres en el mundo rural no siempre es reconocido, lo que a la larga condiciona su vida, por ejemplo, abocándolas a depender de una pensión no contributiva.



Por su parte, la senadora Susana Camarero ha enfatizado que "para llegar a la igualdad es necesario concienciar y sensibilizar mucho", haciendo visible el valor de la mujer rural.



Camarero ha recordado además que en el pacto contra la violencia machista que acaba de aprobarse en el Senado existe un apartado dedicado a la mujer rural, porque "si tienen mayores dificultades para llegar a la igualdad, también las tienen para salir de la violencia de género".