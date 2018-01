La Unión de Profesionales de la Comunicación recurre el polémico concurso de informativos de RTVC

La polémica por el concurso de informativos de la Televisión Canaria, convocado por su presidente Santiago Negrín de forma unilateral, se aviva. La Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) ha presentado este mismo lunes un recurso contencioso administrativo para que esta decisión personal de Negrín se declare “contraria a derecho” y pide su nulidad.

La medida ha sido presentada en rueda de prensa por el secretario de este sindicato, Txema Santana, y por el diputado de Podemos en el Parlamento de Canarias Juan Márquez, quien en los últimos meses se ha mostrado muy crítico con la gestión de Negrín al frente del ente público. La formación morada además ha avalado económicamente al sindicato para que pudiera presentar este recurso, por lo que asumirá las costas judiciales gracias a una partida que Podemos tiene reservada de la reducción salarial que se aplican sus cargos políticos.

UPCC recuerda en su recurso que Negrín anunció el pasado mes de agosto por decisión personal este concurso de informativos con un presupuesto de 144 millones de euros. Lo hizo saltándose que fuera aprobado primero por el Consejo Rector del ente público, a pesar de que es el órgano competente para ello, como se establece en la Ley de 2014 de Radio y Televisión Públicas de la Canarias. Por tanto, el presidente del ente ha tomado esta decisión sin tener competencias para hacerlo.

El recurso subraya que atendiendo a la ley, "serán nulos de pleno derecho aquellos actos de la administración pública dictados por órganos manifiestamente incompetentes". Además, añade que el Tribunal Supremo se ha pronunciado de forma reiterada en este sentido, declarando la "nulidad de pleno derecho por incompetencia".

Al percatarse de estas irregularidades, el sindicato ya presentó un recurso en el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias y “a pesar de la presentación en tiempo y forma”, este órgano no sólo no ha dictado resolución alguna sino que no ha adoptado ninguna de las medidas establecidas para este tipo de recursos. El sindicato argumenta que, según la Ley de Contratos Públicos, se está incurriendo en un supuesto de “inactividad de la Administración”.

En el texto, UPCC alude a que el Parlamento de Canarias solo tiene función de control de naturaleza política y no jurídica por lo que el recurso en materia de contratación previo al presentado este lunes en los juzgados de Santa Cruz de Tenerife compete al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias.

Tanto el sindicato como la formación morada expresaron este lunes su rechazo a que los informativos de la televisión pública estén privatizados y han defendido que el camino a seguir es que sean públicos. Txema Santana subrayó que este asunto no tendría que haber llegado a los tribunales porque debería haberse resuelto con política, y criticó que, a pesar de que había mayoría parlamentaria para paralizar el concurso no ha sido posible.

Una gestión plagada de irregularidades

A pesar de que en verano Negrín perdió la confianza del Parlamento de Canarias y de que los grupos manifestaron su deseo de que fuera cesado, continúa al frente de la gestión del ente público. La postura del PSOE de Ángel Víctor Torres ha sido decisiva en este asunto ya que el partido considera que, antes de decidir si cesar o no a Negrín, es necesario nombrar a las vacantes del Consejo Rector del ente.

Este órgano se encuentra desde 2015 en minoría desde que renunciaran dos consejeras (una del PP y la otra de CC) por sus profundas diferencias con la gestión de Negrín. Previsiblemente hasta el próximo mes de febrero no se aprobará la incorporación de las nuevas candidatas y se vuelva a contar con los cinco miembros que precisa este órgano. Una de ellas fue propuesta por el PSOE (Carmen Zamora), y otra por Coalición Canaria (Marta Cantero), nombramientos que además el Parlamento regional ha rechazado ya en dos ocasiones.

En la tercera votación que se celebre en la Cámara Regional ambas necesitan el apoyo de 36 diputados, en lugar de los 40 requeridos en las dos rondas anteriores.

El concurso de informativos no es la única decisión que Negrín ha tomado de forma unilateral. El pasado 31 de diciembre caducaba el contrato de la señal de televisión y la frecuencia de la radio y prorrogar el contrato no era posible ya que no contaba con el apoyo de tres consejeros necesarios.

RTVC ha seguido emitiendo su programación tras las campanas, pero la solución es todo un secreto. Los propios consejeros, la propuesta por el PSOE María Lorenzo y el propuesto por el PP, Alberto Padrón admitieron hace unos días a este periódico que desconocen el procedimiento que permitió salvar a la tele de ir a negro.