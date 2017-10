Sobre la Mesa Municipal del Taxi de Las Palmas de Gran Canaria

Pretende el Ayuntamiento colocarse en una posición de total transparencia y legitimidad dando por hecho que la administración local cumple y tiene al día la situación de los titulares de taxi de Las Palmas de Gran Canaria en su correspondiente epígrafe que muestra la actividad que realiza ese titular, cuando es de todos conocido que esto no es así.

De hecho sería una huida hacia delante pretender hacer ver que estamos en las coordenadas del Km 0 para emprender un camino juntos de promoción y sostenibilidad del servicio público discrecional del taxi. Para nada esta situación es así y así lo demuestran las declaraciones oficiales de la Fiscalía desde el año 2010 que alertaban de la irregularidad administrativa que no emprendían una acción penal pero que se constataba la irregularidad manifiesta que existía con respecto a la titularidad de las licencias de taxi.

Un Ayuntamiento que no ha hecho las obligadas inspecciones ordinarias, que no es capaz de poner encima de la mesa el listado de activos dentro de las concesiones de servicio que ha dado y que tendrían que abarcar a todos los titulares activos (reta) y que, sin embargo, se sabe manifiestamente que a día de hoy no solamente hay muchos titulares que tienen sus licencias guardadas en el garaje, intentando ocultarlas hasta que se pase esta tempestad, para después sacarla en el momento para ser vendida con el consiguiente perjuicio para los asalariados que estamos trabajando en esas licencias que hemos sido despedidos e incumpliendo la normativa de forma notoria, y sin el control del Ayuntamiento, sino que además hay unas 450 licencias según un oficio de la Seguridad Social donde se le ha dado legitimidad a un jubilado de larga duración para tener un colaborador autónomo.

Por lo tanto, la situación administrativa es bastante dudosa con respecto a la transparencia a la que quieren hacer gala con este borrador de una Mesa del Taxi donde el órgano al que está adscrito ésta Mesa del Taxi no tiene para nada sus deberes hechos y tiene al sector en la calle viviendo una continua y constante incertidumbre por no estar sujeto a la legalidad vigente la propia Administración Local.