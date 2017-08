El Cabildo de Gran Canaria empieza con Maluma su política de no apoyar música con contenido machista

El consejero de Cultura de Gran Canaria, Carlos Ruiz (NC), ha abogado este viernes por no patrocinar desde las administraciones públicas conciertos como el del cantante colombiano Maluma, al que ha calificado de "personaje", por el contenido machista que percibe en sus canciones.



El Cabildo de Gran Canaria anunció este jueves a través de su cuenta oficial de Twitter que "no ha patrocinado" el concierto que Maluma ofrecerá el 9 de septiembre en la capital de la isla, por lo que exigirá a sus promotores que retiren el escudo de la institución de los carteles anunciadores del espectáculo.



No obstante, Ruiz ha matizado este viernes en rueda de prensa que el Cabildo no ha subvencionado ese concierto en concreto, pero sí el festival en el que se incluye, Mar Abierto.



Por ello, el consejero ha planteado que el Cabildo quiere "dejar fuera del patrocinio" a Maluma.



Además, Carlos Ruiz ha comentado que no está de acuerdo con "censurar nada", pero también ha defendido que "las instituciones no deben patrocinar eventos con el contenido que tienen las letras de este personaje", en referencia al cantante colombiano.



El consejero insular de Cultura ha emplazado a revisar otras manifestaciones artísticas que "tienen un contenido machista y están normalizadas", y ha recordado que no todos los artistas de géneros como el hip-hop o el reggaeton componen canciones que enaltecen la supremacía masculina o el maltrato.



Por su parte, la directora general de Cultura del Gobierno de Canarias, Aurora Moreno, ha manifestado que "queda mucho trabajo por hacer" para alcanzar la igualdad de género.



Así, el Ejecutivo del Archipiélago "no puede rechazar este tipo de acciones", ha dicho Moreno en referencia a la decisión tomada por el Cabildo de Tenerife de retirar su apoyo al concierto de Maluma.



La víspera de su concierto en Gran Canaria, Maluma ofrecerá otro recital en Tenerife. El presidente del Cabildo de esa isla, Carlos Alonso, ya anunció esta misma semana que su corporación retiraba el apoyo a ese concierto, por el contenido de sus canciones.