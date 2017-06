Los Presupuestos Generales del Estado serán ratificados este lunes mientras asoman los de 2018

Los Presupuestos Generales del Estado de 2017 serán aprobados definitivamente este lunes en el Pleno del Senado después de que, previsiblemente, no vayan a ser modificados, al tiempo que asoman ya las cuentas de 2018 con la mirada puesta en un techo de gasto que será aprobado el 3 de julio.



El Ministerio de Hacienda negocia ya el acuerdo del límite de gasto no financiero para 2018 y los nuevos objetivos de Estabilidad Presupuestaria y de Deuda Pública para 2018-2020 con algunos grupos parlamentarios.



Unas negociaciones que continuarán la misma semana que ven la luz definitiva las cuentas de 2017 ya que el Pleno del Senado debate y vota el proyecto de ley el lunes a las 16:00 horas y previsiblemente saldrán adelante con el apoyo mayoritario del PP, que no aceptará incluir ninguna enmienda.



De esta forma, los presupuestos de 2017 se mantienen tal cual salieron del Congreso, con sus 150 nuevas enmiendas que fueron aprobadas gracias al apoyo de una mayoría límite, la de 176 diputados (PP, Cs, PNV, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y Nueva Canarias).



Éstas serán unas cuentas que, en un principio servirán para los próximos seis meses, aunque el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha anunciado que estos presupuestos son "enlace" con las de 2018 y que hay que verlas con "perspectiva".



De hecho el Gobierno ya cerró con el PNV, Coalición Canaria, Nueva Canarias, UPN y Foro Asturias partidas presupuestarias que afectan a ejercicios futuros, como es el caso de inversiones para la construcción de la "Y vasca" o las bonificaciones al transporte aéreo entre islas o de mercancías con la península.



En este sentido, el Ejecutivo podría tener más fácil el apoyo de estas formaciones al techo de gasto de 2018, que tras ser aprobado en un Consejo extraordinario de Ministros el 3 de julio podría ser debatido en los plenos del Congreso y del Senado las siguientes semanas.



Fuentes de Hacienda han señalado que confían en los mismos 176 diputados que apoyaron los presupuestos de este año, ya que el PDeCAT ha negado tajantemente a EFE que vaya a dar su apoyo.



De momento, Montoro ha anunciado que el techo de gasto tiene un margen de subida del 2,3 % y ha insistido en la intención del Gobierno de subir el salario de los empleados públicos más de un 1 % el próximo año.



Mientras, las cuentas de 2017 contemplan una rebaja del IVA al 10 % para los espectáculos taurinos, los conciertos, el teatro o la danza, 430 euros para el complemento salarial joven, una oferta de empleo público de 67.000 plazas y un plan de consolidación de 250.000 empleados interinos para convertirlos en fijos.



También, un incremento de partidas destinadas a la Alta Velocidad Española y la eliminación de la limitación a tres años para la contratación de interinos, que sólo será para plazas urgentes e inaplazables y se desvincula de sectores prioritarios.