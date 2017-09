El turismo pasa del 25% al 34% de la economía canaria en seis años

El turismo ha pasado de representar el 25% del Producto Interior Bruto (PIB) de Canarias en 2010 hasta el 34,3% en 2016, y el sector emplea ya a cuatro de cada diez trabajadores, cuando seis años antes eran tres de cada diez.



Los datos del informe Impactur 2016, realizado por Exceltur por encargo del Gobierno de Canarias, indican que el PIB turístico canario, medido por sus efectos directos e indirectos, alcanzó los 14.602 millones de euros, frente a los 13.334 millones de un año antes (un 7% más en términos reales), y dio empleo a 312.466 personas de forma directa e indirecta, un 7,1% más que en 2015.



Desde 2010, la economía turística ha crecido en Canarias a un ritmo anual del 6% (frente al 0,5% del conjunto de la economía), mientras que el empleo se ha incrementado en un 4,6% de media interanual.



Canarias, con el 34,3% del PIB vinculado al turismo, es la segunda comunidad española cuya economía más depende del sector, por detrás de Baleares, que alcanza el 44,8%, y frente a una media española del 11,1%.



En términos de puestos de trabajo, Canarias se sitúa como la comunidad española más dependiente del empleo turístico, con un 39,7%, frente a un 13% del conjunto de España.



El informe Impactur 2016 indica que los efectos directos del turismo en el PIB regional son del 20,9% y los indirectos del 13,4%, mientras que el empleo directo es el 29,2% del total (163.405 puestos de trabajo) y el indirecto el 10,5%.



El vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, que presentó estos datos acompañado del consejero de Turismo canario, Isaac Castellano, indicó que el estudio no analiza la evolución salarial en el sector o la calidad en el empleo.



Pero se mostró partidario de que la buena marcha del sector se traslade a una mejora de los sueldos, aunque eso depende de cada empresa, matizó.



No obstante, matizó que "hay muchas medias verdades" sobre la supuesta precariedad laboral que genera el sector turístico y avanzó que un estudio que está ultimando Exceltur refleja que los salarios y las condiciones laborales no están tan por debajo de la media europea y en algunos aspectos la superan.



Exceltur, una asociación de 23 empresas vinculadas al turismo, destaca en su informe que el sector generó una recaudación por impuestos en Canarias de 2.123 millones de euros, el 34,4% del total, mientras que el gasto público corriente en el sector fue de 931 millones de euros, el 9,4% del total.



Ante esos datos, Zoreda se mostró "radicalmente" en contra de la instauración en las Islas de una tasa turística, aunque demandó más gasto público para la renovación de las infraestructuras y el entorno, con vistas de consolidar a un sector que ha crecido excepcionalmente tanto por méritos propios como por "deméritos" de otros destinos, en relación a la inestabilidad tradicionales competidores en países mediterráneos.



El consejero de Turismo, Isaac Castellano, corroboró que el Gobierno de Canarias es contrario a la introducción de una tasa turística porque "generaría una señal contraria" hacia el turismo, sector con el que no hay ningún problema de "sobredimensionamiento", al que la sociedad canaria no percibe como problemático y cuyo crecimiento es compatible con la sostenibilidad medioambiental.



De hecho, la capacidad de carga es un debate que quiere abrir el Gobierno de Canarias, pero nadie se debe alarmar porque está enfocado pensando "en el largo plazo", subrayó.



Pese a los excepcionales datos de 2016, tanto en llegada de turistas como en su repercusión económica, José Luis Zoreda insistió en que el éxito no consiste en "batir números", sino en que mejore la situación económica y social, así como la satisfacción de la población local.



Descartó que en Canarias se produzca un fenómeno de contestación social frente al turismo como ocurre en otros destinos, sobre todo en núcleos urbanos o donde la temporalidad está muy concentrada.