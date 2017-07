Compact Video abrió sus puertas en 1978 como una tienda especializada en música y literatura. Aún faltaba una década para que los primitivos reproductores de vídeo -en cualquiera de los sistemas existentes- irrumpieran en los hogares, y aquello que antes solamente se podía ver en el cine o en la televisión pasó a ocupar un lugar en las estanterías junto con los discos y los libros.

Según cuenta su dueño, Eric Bergenstad, los mejores años fueron aquellos en donde salían al mercado entre 100 y 150 películas mensuales para alquilar, algo que sucedió entre finales de los años ochenta y parte de la década de los noventa del pasado siglo.

Con el cambio de soporte y la posibilidad de comprar películas para el mercado doméstico -algo que anteriormente no era habitual- el perfil del consumidor cambió. No obstante, Compact Video, con un catálogo de más de 15000 películas, se ha convertido hoy en día en un referente para todos los que quieran encontrar películas que no se suelen ofrecer en las webs de descargas ilegales de Internet. Y si las ofrecen, lo hacen sin los extras que sí vienen con las versiones oficiales.

Por todo ello, Compact Video es un lugar que deben conocer tanto las personas que viven fijas en Helsinki, como aquellas que vienen por una corta estancia, si les apasiona el séptimo arte y, además, tienen ganas de ponerse a buscar en una tienda llena hasta el techo de títulos.

Para más información: Fredrikinkatu 31. 00120 Helsinki. +358 9 652 232