Ciudadanos dice que no permite la doble militancia y elige a candidatos en primarias

Ciudadanos ha recalcado este miércoles que "no permite la doble militancia" en sus filas y que elige a sus candidatos en primarias, en relación a los fichajes de Enrique Hernández Bento, José Miguel Bravo de Laguna y Águeda Montelongo de cara a los comicios de 2019, una información adelantada por Canarias Ahora.



Fuentes del partido naranja han informado a Efe, respecto a estas informaciones, que "no ha habido reuniones" con el exmilitante del PP y exdelegado del Gobierno en Canarias Enrique Hernández Bento, que Canarias Ahora sitúa como próximo aspirante a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria por esta formación.



Respecto a la plancha electoral que pudiera encabezar, al Cabildo de Gran Canaria, el actual portavoz de Unidos por Gran Canaria en la corporación y expresidente de la misma por el PP José Miguel Bravo de Laguna, junto a su hijo, Lucas Bravo de Laguna, C's ha confirmado que ha mantenido reuniones informales con el primero "para hablar de la actualidad política en Canarias", como ha hecho con miembros de otros partidos.



Las fuentes del partido naranja consultadas por Efe han recalcado que "cualquiera se puede afiliar" a este partido a través de su página web.



C's se ha fijado un plazo de seis meses para revocar o ratificar las solicitudes de afiliaciones registradas por esta vía.



En cualquier caso, la delegación regional de la formación que preside Albert Rivera a nivel estatal ha subrayado que este partido "no permite la doble militancia", en la que incurriría, en caso de aspirar a formar parte de él tanto Bravo de Laguna como Montelongo.



De igual forma, han recordado que Ciudadanos ha elegido hasta ahora a todos sus candidatos a través de la celebración de elecciones primarias.



Las fuentes también han asegurado que aún "no hay candidaturas" de Ciudadanos para los próximas elecciones locales y autonómicas de 2019.