DIRECTO | Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria

El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, ha afirmado en su turno de réplica a la intervención de la portavoz del Partido Socialista (PSOE), Patricia Hernández, que no está dispuesto a aceptar que le "tachen de machista", ni "como hijo, ni como compañero, ni como padre".

Hernández lamentó, al igual que lo hizo la portavoz de Podemos, Noemí Santana, que el discurso de Clavijo durante el debate sobre el estado de la nacionalidad había definido a las mujeres de vulnerables y frágiles.

Al respecto, precisó que "lo que yo dije esta mañana es que: se lo debemos a las mujeres que dieron su vida para hoy seamos lo que somos, mujeres que lucharon por una igualdad que aún queda lejos del horizonte al que aspiramos, mujeres que deben ser más visibles para ser menos vulnerables, que aspiran a ser más iguales para ser menos frágiles".

"Me refieroa las mujeres que son víctimas de violencia doméstica, me refiero a que el lema de la campaña del 8 de marzo fue más visibles, menos vulnerables", apostilló. Tras lo cual manifestó que "no se me pegan las etiquetas" que según dijo, le tratan de endosar.