Nueva Canarias defiende un referéndum pactado en el Congreso y no acudirá a la asamblea de Podemos en Zaragoza

A la asamblea convocada por Unidos Podemos en defensa de "un referéndum pactado” en Catalunya ya se han sumado cargos de fuerzas políticas como ERC, PNV, PDeCAT o Compromís. A pesar de la prohibición de la Diputación de Zaragoza para que se celebre esta cumbre, ya se cuenta con un lugar alternativo, según fuentes de la dirección de la formación morada. A la cita no acudirán, no obstante, los dos partidos nacionalistas canarios, ni Nueva Canarias (NC) ni Coalición Canaria (CC), esta última alega que se encuentra centrada en la celebración de su Consejo Político Nacional este fin de semana en Gran Canaria.

El partido que preside Román Rodríguez se muestra “de forma tanjante” partidario al derecho a decidir de los catalanes. No obstante, la formación matiza que no ha recibido una invitación formal para acudir al acto, más allá del llamamiento que ha realizado Unidos Podemos a través de redes sociales y medios de comunicación. Además, en esa llamada, "no precisan con exactitud en qué va a consistir la convocatoria, tan sólo señalan que quieren lograr un referéndum pactado". Un objetivo que NC cree que sólo se podrá conseguir en los espacios en los que se encuentren todas las fuerzas, sin que haya ninguna excluida de antemano, y este sería el Congreso de los Diputados.



El coordinador territorial de la Ejecutiva Nacional de Nueva Canarias, Luis Campos, explica que su partido está más cerca de la propuesta que hizo el PSOE de c rear una comisión en el Congreso para modernizar el Estado autonómico y debatir la situación de Catalunya. No obstante, lo que sí recriminarán a Pedro Sánchez es que cuando habla de nacionalidades se olvida de Canarias: “Se olvidaba u omitía nombrarla, pero se lo recordaremos”, aclara.

“ Creemos que el espacio para este debate es el Congreso” y añade que "si cada organización política comienza a hacer llamamientos a asambleas, reuniones… donde participan unos sí y otros no, no se buscará una salida". Campos cree que "ya casi de entrada" se daba por hecho que el PSOE no asistiría a esta asamblea convocada por Unidos Podemos, por lo que considera que en este acto se recriminará a unos y a otros.

"Nunca nos hemos negado al diálogo pero entendemos que hay que hacerlo en el espacio natural donde participarían todas las fuerzas políticas, donde se pueden invitar a otras instituciones autonómicas, no solo de Cataluña, e incluso a presidentes de las distintas comunidades autónomas", subraya.

En el Congreso cree que es donde debe aborsarse la situación territorial sobre "el modelo de autonomías, sobre el modelo de descentralización". A su juicio, hay que ser bastante prudente porque la situación de Canarias es "bastante específica" y por ello Nueva Canarias quiere estar en esos espacios para plantear la realidad del Archipiélago.

Otro de los aspectos en los que discrepa es que en se haya hablado de crear un bloque de izquierdas para avanzar hacia este referéndum y luego se han sumado fuerzas que no son de izquierdas.

Campos ha sido muy crítico con la forma en la que ha gestionado esta situación el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Señala que hace apenas ocho o diez años no extistía este alto porcentaje de ciudadanos catalanes que se plantean ahora la independencia o que quieren el referéndum. Nueva Canarias considera que el PP es el auténtico responsable de la situación que derivará en lo que suceda el próximo 1 de octubre.

Javier Doreste estará en la cita

Quien sí ha confirmado su presencia en la asamblea del próximo domingo en Zaragoza es el primer teniente de alcalde de Las Palmas de Gran Canaria ( miembro de Podemos e integrante de la confluencia LPGC Puede, que gobierna junto a PSOE y Nueva Canarias).

Va en apoyo a la idea de que "las cosas se resuelven con democracia" y que lo que compete a la política "se ha judicializado", lamenta. A su juicio, ese referéndum tendría que haberse celebrado años antes y cree que Mariano Rajoy es el culpable de la alianza entre la CUP y el "Gobierno corrupto de Puigdemont".

Doreste asegura que no ha hablado de esta asamblea con sus socios de gobierno en Las Palmas de Gran Canaria (el alcalde Augusto Hidalgo, del PSOE, ni con Pedro Quevedo, de Nueva Canarias) ni de su posible asistencia ya que considera que son asuntos de partido y "no son temas de la octava ciudad de España".