Nueva Canarias atribuye a "una lucha de poder" la destitución de Lorenzo

El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha dicho este sábado que la "anticipada destitución" de la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, María Teresa Lorenzo, es responsabilidad del presidente del gobierno regional, Fernando Clavijo, y de las luchas de poder en Coalición Canaria (CC).



En un comunicado, Román Rodríguez ha culpado al "insularismo" de Coalición Canaria de la tercera crisis y remodelación del gabinete de Fernando Clavijo, y añade que el cambio perjudicará a la gestión y la estabilidad, "principales debilidades" del gabinete del titular del gobierno canario.



Además, Román Rodríguez ha criticado la "nefasta" gestión cultural del Gobierno canario, el cual, añade en un comunicado, no tiene una política turística, y de ello responsabiliza al presidente, Fernando Clavijo, y a la consejera María Teresa Lorenzo.



El presidente de NC ha reprochado que, una semana después de la ruptura de las negociaciones para el "reparto de los sillones" del Gobierno entre CC y el PP, el gabinete de Clavijo anuncie la tercera remodelación de su gobierno.



También ha criticado Román Rodríguez que desde el gobierno regional se "reconozca que se mantiene a la espera de que su organización de Lanzarote le imponga un relevo a María Teresa Lorenzo, obligado por los equilibrios de poderes insulares que dominan en el seno de Coalición".



Agrega Román Rodríguez que "ésa es la forma en la que CC entiende la defensa" de los intereses generales de los canarios.



El dirigente de Nueva Canariaas duda que, tras el cese de Lorenzo previsto para la próxima semana, la persona que se siente en el Consejo de Gobierno pueda "enderezar el rumbo errático" de un departamento tan importante".



Para Nueva Canarias, el principal problema "no es Lorenzo" sino un jefe del Ejecutivo que "carece de política turística" mientras que, en materia cultural, los "errores de gestión encadenados no han cesado" en estos dos años de la IX Legislatura.



En relación con la principal industria en las islas, Román Rodríguez dijo que "no se ha hecho nada" sobre el modelo turístico, mientras que la demanda "no para de crecer por razones ajenas" a las decisiones que le competen al Ejecutivo de CC.



El también portavoz parlamentario de Nueva Canarias ha indicado que Fernando Clavijo "no ha promovido ninguna medida" destinada a remodelar la obsolescencia del sector turístico con el objetivo de ganar en competitividad y estar preparados para el regreso al mercado de los destinos competidores de Canarias.



"Incapacidad e indolencia" son, en opinión de Nueva Canarias, cualidades que definen la actitud de Lorenzo y Clavijo hacia uno de los problemas "más complejos a afrontar ya".



Se refiere al alquiler vacacional, con "más de 130.000 camas incorporadas al mercado, un decreto paralizado judicialmente, falta de viviendas para alquileres de larga duración para los trabajadores en zonas turísticas, desmedidos incrementos de los arrendamientos que pudieran suponer el inicio de otra burbuja inmobiliaria, enfrentamientos en las comunidades de los vecinos". "Y el Gobierno de CC, mientras tanto, despistado por sus problemas internos", censuró.



Para Román Rodríguez, "personalizar" en Lorenzo la "nueva crisis" generada por Fernando Clavijo es una "simplificación del verdadero problema, que no es otro que la falta de un programa y políticas" de futuro para Canarias.