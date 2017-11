La oposición ve insuficiente la partida que el Gobierno canario destinará a luchar contra la violencia machista

Los diputados de los grupos Socialista, Podemos, Nueva Canarias (NC) y Mixto han criticado este martes por insuficiente el presupuesto de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad por la cuantía que se destina a favor de la igualdad y la lucha contra la violencia machista.



Las críticas se han producido después de que el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, destacase en comisión parlamentaria que el impulso real de la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra la violencia de género es un objetivo de su departamento para el año próximo.



José Miguel Barragán ha comparecido para hablar del proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018, que en su departamento pasará de 224 millones de euros este año a 238,1 millones en 2018.



Según el consejero, la apuesta por la igualdad y la lucha contra la violencia machista se refleja en la subida del 12,8% de la dotación del Instituto Canario de Igualdad, que contará con más de 9,3 millones de euros para esa finalidad.



En materia de Justicia, que tendrá un presupuesto de 150,6 millones de euros el objetivo es iniciar los trámites para disponer de nuevas infraestructuras judiciales con las que mejorar la atención a los ciudadanos, y también aumentar la plantilla.



Otro objetivo del área de la que es titular José Miguel Barragán es reforzar la estrategia marco de gobierno abierto para que los ciudadanos dispongan de una atención y tramitación de sus asuntos de manera eficiente, transparente y cercana.



Tras las críticas, el consejero ha replicado que no es preciso aumentar la dotación para los juzgados de violencia machista de manera específica, y ha considerado que hay recursos suficientes porque ninguna mujer se queda sin atención, y ha recordado que con los cabildos hay cientos de personas que trabajan en los diversos servicios.



La portavoz del grupo Nacionalista, Socorro Beato, ha manifestado que estos presupuestos se han elaborado desde la prudencia ante los problemas en Cataluña y la posibilidad de que no se aprueben los presupuestos del Estado, y en cuanto a la lucha por la igualdad y contra la violencia machista destacó que se refuerza la sensibilización y los servicios a las víctimas.



Socorro Beato ha reconocido que todos los esfuerzos son pocos para luchar contra la violencia machista y ha abogado porque el pacto de Estado se aplique el año próximo, para lo que es necesario que se aprueben los presupuestos estatales.



La diputada del grupo Socialista Ventura del Carmen Rodríguez se ha sentido decepcionada con el presupuesto destinado a igualdad y a luchar contra la violencia machista, y ha recordado que de los 9,3 millones casi un millón de euros procede del Estado.



Ventura del Carmen Rodríguez ha insistido en que es insuficiente la partida destinada a luchar contra la violencia machista, ha asegurado que no se ve el trabajo contra la trata de seres humanos y ha afirmado que no ve un compromiso "serio" por parte del Ejecutivo regional.



El diputado del grupo Socialista Gustavo Matos ha cuestionado la gestión que el Gobierno regional hace del mayor presupuesto de la historia democrática, y ha dicho que el reparto es injusto.



Miguel Jorge, del grupo Popular, ha dicho que su partido apoya estos presupuestos por responsabilidad política, y ha añadido que, evidentemente, no es el que le gustaría pero ha asegurado que es el posible y a su partido le habría gustado que incluyera más reformas impositivas.



El diputado del grupo Popular ha coincidido con el resto de diputados en que es preciso cumplir el pacto de Estado de lucha contra la violencia machista y por la igualdad de géneros.



La diputada de Podemos María del Río ha cuestionado el presupuesto destinado a luchar contra la violencia machista y ha recordado que en lo que va de año han sido asesinadas cuatro mujeres en las islas.



María del Río ha reiterado que en este presupuesto no se aportan las cantidades mínimas suficientes para una lucha eficiente por la igualdad y contra la violencia machista, y ha reclamado 20 millones de euros para el Instituto Canario de la Igualdad porque los 9,3 de los que dispone son insuficientes.



La diputada de Podemos ha comentado que en el País Vasco, con una población simular a la de Canarias y un territorio continuo, el presupuesto del instituto de la mujer tiene una dotación de 22 millones de euros, y ha insistido en que la educación es la mejor vacuna contra el machismo.



La diputada de Nueva Canarias (NC) Esther González ha opinado que el presupuesto de este departamento es "discreto" y en materia de igualdad ha considerado que si bien el incremento es porcentualmente superior al del resto de apartados no llega a un millón de euros de subida.



Esther González ha considerado que en materia de igualdad se va hacia atrás y no hay compromiso con las mujeres que son víctimas de violencia machista.



El diputado del grupo Mixto Jesús Ramos Chinea ha indicado que la subida en políticas de igualdad en algo más de un millón de euros es insuficiente y ha recordado que aumentan los casos de violencia machista, para añadir que esperaba que se diese más cobertura a las mujeres víctimas y a sus hijos.



Jesús Ramos Chinea ha criticado que durante meses se debate para dar impulso a políticas de igualdad pero luego eso no tiene repercusión en los presupuestos, y ha reclamado más dotación para cuestiones como cumplir las medidas de alejamiento y dar respuesta a los protocolos contra la violencia, entre otras actuaciones.