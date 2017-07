Torres gana provisionalmente a Hernández en la presentación de avales a la Secretaría Regional del PSOE

El precandidato a la Secretaría General del PSOE de Canarias y vicepresidente del Cabildo grancanario, Ángel Víctor Torres, ha presentado un total de 2.118 avales, frente a los 1.801 de la ex vicepresidenta del Gobierno canario, Patricia Hernández, y los 1.200 que ha registrado el eurodiputado y ex líder de los socialistas canarios, Juan Fernando López Aguilar.



A falta del resultado oficial, que según las previsiones se hará público el viernes, 7 de julio,Torres (afín al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez) parece adelantar a Hernández (que apoyó a Susana Díaz en el pasado proceso de Primarias federal) y a López Aguilar, si bien todas las candidaturas han recordado que el apoyo a un candidato no debe confundirse con el refrendo final de la militancia.



En ese sentido, todas las candidaturas han recordado que Díaz ganó a Sánchez en avales, pero que fue éste quien al final fue elegido secretario general del PSOE. La propia Hernández (la última en presentar los avales) ha recordado que la fuerza del proceso de Primarias está en la militancia y que el acto de este jueves es un trámite.



Es más, entre los partidarios de Torres no se quiere desatar la euforia, pues pese a que ha recabado más de 800 apoyos en Tenerife (feudo de Hernández), no se descarta que la ex vicepresidenta llegue a un pacto con López Aguilar y que al final ambos constituyan un 'tandem' que los eleve a ambos a la dirección regional del PSOE canario.



El propio Torres, pese a reconocer que está "muy contento" por el apoyo recibido en todas las islas, ha pedido a los militantes que "voten en conciencia" para conseguir que el PSOE sea "más fuerte, más y mejor estructurado y con mejores posibilidades de ganar las próximas elecciones" de 2019.

Patricia Hernández entrega sus avales EFE/Cristóbal García





Suficientes avales

Por su parte, el portavoz de López Aguilar (que no se personó en la sede regional del PSOE en Santa Cruz de Tenerife), Emilio Fariña, ha resaltado el mérito de tener tantos apoyos "con el aparato en contra", pues el entorno del eurodiputado considera que la gestora regional trabaja a favor de Hernández y la dirección federal apoya a Torres.



Con todo, los tres han cumplido el requisito de entregar un mínimo de 679 avales, que fue la línea marcada por la Comisión Regional de Ética al suponer el 10 por ciento del censo de 6.793 afiliados que tiene el PSOE canario.



Ahora, hasta el lunes, 10 de julio, se abrirá el plazo de presentación de recursos para que el martes, día 11 comience la campaña electoral que se prolongará hasta el 21. El domingo 23 de julio será la votación a la Secretaría General del PSOE de Canarias y el ganador elaborará su equipo de dirección en el XIII Congreso Regional que se celebrará del 15 al 17 de septiembre en Gran Canaria.

El presidente del Comité organizador de la primarias primarias del PSOE de Canarias, Manuel Fajardo (i), conversa con Ángel Víctor Torres (d) EFE/Cristóbal García