"Es imprescindible estar en la red para dar a conocer y rentabilizar cualquier producto musical"

La industria de la música hace tiempo que persigue un ecosistema de supervivencia para todas las partes implicadas. Desde la aparición del mercado digital, artistas, casas discográficas, distribuidoras y compradores se relacionan en un campo de acción diverso y altamente competitivo. Para muchos, este marco ha supuesto unas dificultades añadidas muchas veces extremas, para otros una fuente inagotable de oportunidades. En medio de estas nuevas reglas de juego aparecen empresas como Emubands, una agregadora de música para plataformas digitales que se ofrece a los grupos y artistas para hacerles este camino mucho más fácil. En este proyecto, como uno de los responsables de la marca para España y Latinoamérica, se encuentra desde hace tres años el tinerfeño Enrique Santana, con una visión optimista de lo que está por llegar en este complejo universo de la música.

– Pregunta quizás compleja por amplia… ¿Cuál es el estado de la industria musical en general?



La industria musical está compuesta por diferentes sectores y, evidentemente, la situación actual no trata a todos por igual. Vivimos una época de profundos cambios, principalmente en los hábitos de consumo de la audiencia, y éstos están en constante renovación. Si observamos los datos del primer semestre del 2017, en cuanto al mercado de la música grabada en España, podemos observar un crecimiento de un 21% respecto a las cifras del 2016; y entre lo recaudado entre ventas digitales y físicas un 21% y un 0.97%, respectivamente (datos obtenidos de Promusicae). Creo firmemente que los que nos dedicamos a este negocio podemos ser moderadamente optimistas, entendiendo que la profesionalización en todos los sectores que abarcan esta industria es vital para sobrevivir en este mercado tan duro. Estamos cerca de un progresa adecuadamente.



Stereomötor DJ es otro proyecto en el que participa activamente. (Cedida a CA).

– ¿En qué grado lo digital ha desplazado a lo físico?

– Los datos que te mostraba anteriormente hablan por sí mismos, pero dándote una cifra exacta respecto al mercado español en el primer semestre del 2017, se han generado unos 83 millones de euros de los cuales 56 provienen del mercado digital y los otros 27 pertenecen a la venta de formatos físicos. En la actualidad, con contadas excepciones, es imprescindible estar en la red para poder a dar a conocer y tratar de rentabilizar cualquier producto musical.

– ¿Qué oportunidades ofrece el universo digital a los grupos de música? ¿Y qué les ha quitado?

– La oferta es obvia, actualmente con la red puedes lanzar un single-ep-álbum y que llegue en el mismo instante a todos los usuarios del planeta. Y lo que les ha quitado es la posibilidad de relajarse; la oferta es masiva, la competencia feroz y hay que estar muy encima de cada proyecto para poder generar el impacto que precisa en una audiencia totalmente saturada de información.

– ¿Cuáles son los principales pecados que comenten los grupos a la hora de comercializar su producto?

– El principal que nos encontramos en EmuBands es que muchos de los nombres artísticos de las bandas que realizan su primer lanzamiento ya han sido creados con anterioridad en otros lugares, por lo que recomendamos encarecidamente en nuestras charlas usar Google antes de ponerle el nombre a un proyecto, para tratar que sea original. Otro muy común es ver a bandas con un impacto muy minoritario marear a la poca audiencia que tienen con lanzamientos muy ambiciosos; es imprescindible generar audiencia (followers) para poder desarrollar esa parte vital de la planificación de un proyecto musical.

– En Canarias, ¿los grupos tienen conciencia hacia lo digital?

Enrique Santana también tiene una intensa carrera como dj. (Cedida a CA).

– Creo que Canarias para nosotros es un campo de acción muy importante, muy pocas bandas-solistas-sellos de Canarias se plantean un lanzamiento sin presencia digital; en eso la geografía ayuda a entender lo importante y útil que es la red para todos.





– En pautas generales, ¿cómo se regula la industria en la actualidad? ¿Existe una mecánica de actuación a la hora de apostar por canción/grupo u otro?

– Esta es una pregunta muy compleja dado que, como te explicaba, la industria la forman sectores muy diferentes y, por primera vez en mucho tiempo y gracias a la viralización en redes como youtube, se incorporan a nuestra industria proyectos musicales que nacen y se desarrollan en el estudio casero de un chaval con ciertas aptitudes en cuanto a conexión social, habilidades con programas de edición de audio y video. En ese aspecto vivimos un momento en el que artistas quizás no tan completos como en décadas anteriores pero sí mucho más versátiles ponen en jaque a toda la industria demostrando que hay canales que te pueden poner en órbita y desarrollar tu carrera musical de manera prácticamente autónoma.

– ¿Cómo se ha posicionado EmuBands este universo tan amplio?

– EmuBands es una de las pioneras en este sector de la distribución digital en todo el mundo, el buen hacer, los años de experiencia y el respeto que nos merecen nuestros clientes creo que nos hacen tener cierta ventaja respecto al resto. Estamos en constante renovación, procuramos asistir a las ferias más importantes del planeta para tratar de conocer las pautas de este mercado tan cambiante y tenemos claro que lo principal es el artista.

– Siempre se ha hablado de un dominio de poder por parte de las casas discográficas respecto a los músicos… ¿existe una manera justa de gestionar este negocio?

– Como te comentaba, en este momento ya hay artistas totalmente independientes que barajan números de artista mundial con sello multinacional. Esta industria, a diferencia de muchas otras, está sostenida por el arte de hacer o interpretar canciones; no sé hasta qué punto podríamos valorar la justicia como un factor relevante en este negocio, lo que sí creo es que cualquier artista con talento y mucho sacrificio tiene bastantes posibilidades de hacerse un hueco en la música.

– Desde su visión privilegiada, ¿cuál es la música que mejor está funcionando en España? ¿Y en Canarias?

– A esta pregunta me tomo la licencia personal de contestarte como fan, para mí solo hay dos tipos de música….la buena y la mala. Es probable que en este momento la mala tenga un mayor impacto económico en este mercado.

– En términos generales, ¿cómo se reparten los beneficios de la venta digital? Artista, sello, distribuidora, etc…

– Partimos de la base, en la que cada tienda o plataforma streaming tiene sus propias condiciones económicas. De lo recaudado por el distribuidor a lo que llegue directamente al artista, depende siempre de los acuerdos cerrados entre artista o sello y distribuidor. En nuestro caso (EmuBands), un músico o sello recibe el 100% de los royalties.

Enrique Santana y Saúl Cabrera, en la última edición del Monkey Week. (Cedida a CA).

– ¿Qué consejo le daría a los vendedores de tiendas físicas de discos?

– Esta pregunta me parece muy interesante. Para los melómanos que tenemos cierto apego al formato (vinilo, cd, casete, etc.) la tienda de discos nos sigue pareciendo un lugar de culto y peregrinaje. En mi caso personal, hay una gran cuota de lo que sigo comprando que lo hago en tiendas que ofrecen ediciones especiales y muy atractivas, ediciones limitadas, firmadas por el artista, o versiones deluxe, con contenido inédito de discos que me encantan. Creo que la evolución coherente de la tienda en este momento, y en un futuro a corto y a medio plazo, es convertirse en el lugar de encuentro entre artista y fan. Un espacio donde poder estar al día y ampliar conocimientos musicales diversos. Un buen tendero debe ser un melómano enfermizo, con amplitud de miras y una necesidad imperiosa de ponerle la banda sonora perfecta a cada uno de sus clientes, pero siendo honesto hay mucho camino que recorrer para conseguir un relevo generacional que consiga la supervivencia de la tienda de discos tal y como la conocemos ahora. ¿Un consejo? Entréguese en cuerpo y alma o déjelo.

– ¿Qué ejemplos de artistas exitosos auto gestionados a través de la red nos pondría?

– Son conocidos y destacados los casos de Lily Allen y Artic Monkeys gracias a Myspace; en la actualidad podría mencionaros algunos talentos internacionales como Brayton Bowman, Oh Be Clever, MisterWives, Devan DuBois, Tech N9ne, Chance The Rapper. Pero si quisiera destacar el trabajo de alguien, que creo que está haciendo un trabajo excelente y pongo como ejemplo en todas las charlas que doy sobre esta industria, sería a los canarios Loco Playa.

– ¿Hay algún otro tipo de revolución digital en camino?

– Llevamos algunos años hablando del impacto de las playlist, y creo que lo siguiente viene un poco en esa línea. El gran Quincy Jones inaugura el 15 de este mes de diciembre QwestTV, lo definen como el Netflix del Jazz, y entiendo que será un paso más, de lo que nos viene en un futuro musicalmente hablando. La interacción con el fan nunca ha estado tan viva como en esta era, las campañas de financiación, las conexiones en vivo vía facebook o twitter. Creo que lo auténticamente revolucionario podría ser el canal que pueda ponerte en conexión directa con tu público potencial sin la saturación que vivimos actualmente en las redes que usamos.