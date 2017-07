Cobas reprocha al Gobierno que anuncie una nueva OPE del Servicio Canario de Salud sin resolver la de 2007

El sindicato Cobas Canarias ha criticado este martes al Gobierno regional por anunciar una nueva oferta pública de empleo para el Servicio Canario de Salud (SCS) cuando aún no ha resuelto la de 2007, de la que quedan por finalizar procesos selectivos que afectan a "miles" de opositores.



En un comunicado, el portavoz de Cobas, José Colomer, ha acusado al Gobierno de Canarias de "buscar el titular" con ese anuncio y ha considerado que con todas las plazas pendientes por cubrir de la OPE de 2007 se podría reducir en "un gran porcentaje de la alta temporalidad laboral" que afecta al SCS.



Según Colomer, es necesario que "definitivamente se terminen todos los procesos selectivos hasta llegar a su última fase, que es la configuración de las nuevas listas de empleo de todas las categorías ofertadas".



Para el sindicato, "no es justo que los afectados de 2007 sigan esperando pacientemente mientras la Consejería busca un nuevo titular en prensa".



Colomer ha apuntado que "hay razones de sobra para temer que se repita la mala gestión" del Gobierno, y le ha advertido de que una OPE para 8.000 puestos de trabajo requiere de una "gran infraestructura humana y logística, así como tribunales selectivos con dedicación exclusiva",



"De nada sirve un anuncio de estas características si no le sigue un compromiso serio, con un calendario de convocatorias de cada una de las categorías ofertadas, y con un plazo máximo de finalización de todos los procesos selectivos", pues, de lo contrario, se repetirá la misma situación de 2007, que "tanto malestar y agravio ha causado en el entorno laboral del Servicio Canario de la Salud", ha concluido Colomer.