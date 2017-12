La consulta sobre el Parque Nacional marino de El Hierro estará lista a mediados de 2018

La presidenta del Cabildo de El Hierro, Belén Allende, ha señalado a Canarias Ahora que el procedimiento para la consulta popular sobre la declaración de un Parque Nacional marino en la zona del Mar de Las Calmas “está en marcha y a lo largo de 2018, calculo que para la primavera, tiene que estar resuelto”. Allende dejó claro que se posicionará “firmemente” con la opinión mayoritaria de la Isla y defendió la idea de que “las decisiones se tomen aquí porque estamos hablando de un espacio que se quiere proteger pero no porque esté en riesgo sino todo lo contrario”.

La dirigente herreña considera “una gran injusticia que algunos sectores de la sociedad, no sé si por algún interés espurio que no logro entender, nos estén tratando de forzar a tomar una decisión con prisas. El Hierro siempre se ha tomado su tiempo para las decisiones importantes, las más recientes y las que han marcado nuestra historia. Este pueblo ha demostrado que sabe lo que quiere, dijo un no rotundo a la lanzadera y al radar de Malpaso cuando los intereses venían de lobbys americanos y españoles, este pueblo ha sabido imponerse a criterios centralistas puros y duros, es un pueblo sabio en ese sentido”.

Además señaló que los herreños “siempre han sido responsables con el uso del mar, hasta el punto de que tenemos la primera cofradía de pescadores en España que luchó con sus instituciones para declarar la primera reserva marina. Siempre hemos aspirado a vivir en libertad pero en sintonía con la naturaleza, y en ese mar hasta ahora hemos interactuado con responsabilidad, enseñándole al mundo durante más de 20 años la práctica sostenible del submarinismo, sabiendo coexistir con la posición estratégica de la pesca en La Restinga, en un espacio acotado, limpio, y en el que pervive un modelo de desarrollo aceptado por nuestros visitantes”.

Allende recordó que la propia exposición de motivos de la Ley de Parques Naturales dice que un parque se crea para proteger aquello que está en peligro de ser expoliado por sus valores medioambientales, ecológicos y sociales. “En El Hierro es todo lo contrario y sin embargo se nos quiere imponer desde Madrid o desde algunos lobbys la declaración de un parque. Nadie nos ha explicado cómo vamos a interactuar con nuestro medio, el 90% de las regulaciones de los ecosistemas marinos en España son parques de papel, no tienen regulación de uso y gestión. Y lo que contiene hoy el papel son limitaciones, limitaciones, y limitaciones para una población que lejos de ir a pescar va a echar un lance para coger una viejita que comer. Alguien nos tiene que explicar bien todo esto para que no sea un parque en el que contemplemos pero no participemos”.

Fondo marino de la isla de El Hierro. Oceana

El resto de organizaciones políticas con representación en el Cabildo mantiene una posición de ambigüedad en espera del resultado de la consulta popular; todas excepto Podemos, que se ha mostrado abiertamente partidaria de la creación del mencionado Parque Nacional, hasta el punto de promover una moción ante el Pleno que fue rechazada con el voto en contra de AHI y NC, y la abstención de PSOE y PP.

Al contrario que la presidenta, el consejero de la formación morada, Amado Carballo, cree que “la justificación científica de la propuesta está avalada por un importante documento técnico. Además, sólo lo que no ha sido destruido puede ser objeto de protección. Nuestra Isla es uno de los pocos lugares que aún poseen valores dignos de protección; sólo la concienciación y divulgación de estos valores podrán garantizar su disfrute a las generaciones venideras”.

Amado Carballo cree que la declaración de un Parque Nacional Marino en el Mar de Las Calmas “supondría la creación al tiempo de un laboratorio de investigación excepcional para el estudio de las comunidades de fauna y flora marina en un entorno privilegiado, conservado, protegido y de notables valores naturales de importancia internacional. Además cabría la posibilidad del desarrollo e innovación de ciencias vinculadas al mar en campos como la energía y la biotecnología”.

La consulta

La consulta popular que promueve el Cabildo de El Hierro es un instrumento del que disponen las instituciones amparándose en la Ley de Participación Ciudadana, “un instrumento poco desarrollado y utilizado, tal vez porque choca brutalmente con el procedimiento. Es verdad que es tedioso y va despacio, pero nos va a servir una consulta que no será vinculante con la posición que deba tomar el Pleno de la Corporación pero que desde luego yo me atrevería a decir que sí para los Partidos políticos”, puntualizó Belén Allende.

La presidenta entiende que “Madrid se desespere, pero es que aquí los ritmos son otros y la ciudadanía está informada. Para entender El Hierro tienes que vivirlo y conocer un poquito su historia”.

Allende es consciente de que hay asociaciones ecologistas que están acusando al Cabildo de retrasar el proceso, pero está “dispuesta a asumirlo porque entiendo que deben tener un flanco para tirar todas las flechas y ese flanco soy yo. Me honra que puedan verme capaz de liderar como institución el sentido de una ciudadanía, que será el que tenga que ser además”.

Y finalmente cree que “cuesta entender que la decisión se tome en El Hierro, pero a esos grupos ecologistas los eché de menos cuando la gente de El Hierro estaba pasando necesidades porque teníamos un volcán que destruyó nuestras ilusiones y nuestro trabajo. No llego a entender el motivo que les lleva a promover esta campaña, estamos hablando de proteger un espacio que está muy protegido, creo que deberían aplicar sus energías en otros espacios, incluso de Canarias, que están más deteriorados y no los veo hacer ese esfuerzo”.