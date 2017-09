El incendio de la cumbre de Gran Canaria se encuentra estable dentro de su perímetro de 27 kilómetros

La consejera de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha señalado en la tarde de este jueves que el incendio de la cumbre de Gran Canaria se encuentra estable dentro de su perímetro, que es de 27 kilómetros. El Ejecutivo prefiere mantenerse prudente y no darlo por controlado debido a que las condiciones meteorológicas pueden empeorar, con rachas que pueden alcalzar los 90 kilómetros por hora según la Agencia Estatal de Meteorología.

La información se produce apenas una hora después de que circulara un informe del Cabildo de Gran Canaria en el que se aseguraba que el fuego se podía dar por "controlado" al estar en fase de "liquidación".

No obstante, ambas administraciones insisten en que aún hay puntos calientes dentro del perímetro. Concretamente, en el sector de Los Llanos de La Pez y Cueva Grande sigue teniendo más actividad el fuego, aunque también están estables.

Las hectáreas quemadas son 2.700, aunque la consejera ha insistido en la importancia de hacer ese vuelo de reconocimiento. Si las condiciones lo permiten se hará este viernes por la mañana.

La mayor parte de la zona quemada se encuentra en la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria (al Parque Protegido de la Cumbre, al Parque Natural del Nublo, a la Reserva Natural de Los Marteles y al Monumento Natural de Los Riscos de Tirajana, aunque casi todo es Pinar y Monte Bajo), tal y como informó a mediodía el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales.

En la zona se ha acordado mantener 75 efectivos durante la noche, que pertenecen a la Unidad Militar de Emergencias (UME), al Cabildo de Gran Canaria y al Gobierno de Canarias.

Los medios aéreos siguen posicionados en la isla, excepto los de La Gomera. También este jueves llegaron los dos hidroaviones que se solicitaron al Ministerio de Medio Ambiente.

Además, las clases del Colegio de Tejeda se reanudarán con normalidad, después de que hayan sido reabiertas las carreteras por parte del Cabildo de Gran Canaria. No obstante, la corporación insular insiste en pedir que nadie suba a la cumbre si no es extrictamente necesario también insisten en que "no se transite por las zonas calcinadas".

En la mañana de este viernes habrá una nueva reunión en el Cenro Coordinador de Emergencias de Canarias para valorar la situación, conocer cómo ha evolucionado la noche y si es posible hacer ese vuelo de reconocimiento.

Efectos del incendio

De momento, es pronto para hacer un balance exacto de las consecuencias que ha tenido este fuego originado sobre las 13.47 horas de este miércoles en la rotonda que da acceso a la variante de Artenara a Tejeda. Las causas están siendo investigadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria calificó este jueves de "dantesco" el escenario ya que se ha calcinado gran parte de la Reserva de la Biosfera de la isla. También se han producido daños materiales en viviendas, que los ayuntamientos irán evaluando.

El la noche del miércoles casi 800 personas tuvieron que ser evacuadas, aunque a primeras horas de este jueves ya pudieron volver a sus casas. Alguans de estas personas durmieron en pabellones habilitados para ello o en casas de conocidos y familiares, ante la incertidumbre de no conocer qué pasaría con sus viviendas.

Unas 300 personas también se han visto afectadas por cortes en el suministro eléctrico debido a la caída de torretas. Tampoco cuentan con señal de telefonía, especialmente en el municipio de Artenara.

El fuego se propagó rápidamente hasta alcanzar cinco municipios (Tejeda, San Mateo, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía y telde). La propagación se debió a que había "material para quemar" unido a las condiciones del viento.