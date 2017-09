Suspendida la declaración de Drag Sethlas como investigado por la querella de la Asociación de Abogados Cristianos

La jueza Estela Marrero, sustituta en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, ha decidido aplazar hasta las 11.30 horas del 11 de octubre la declaración como investigado de Drag Sethlas, nombre artístico del joven Borja Casillas, por su polémica actuación en la última Gala Drag del Carnaval de la capital.

La comparecencia prevista para este miércoles ha sido suspendida después de que la procuradora de la Asociación de Abogados Cristianos, autora de la querella por la que está siendo investigado, remitiera un escrito al juzgado en el que alertaba que no se le había notificado la citación de Casillas y, por lo tanto, no podía acudir y formular preguntas.

En declaraciones a los periodistas a la entrada de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, Borja Casillas ha reconocido que está viviendo “un mal trago” por este proceso judicial y ha insistido en que no tenía ningún ánimo de ofender los sentimientos religiosos con su espectáculo ¡Mi cielo! Yo no hago milagros, que sea lo que Dios quiera. Drag Sethlas, que resultó ganador de la gala con la máxima puntuación del público y de dos de las tres mesas que componían el jurado, se disfrazó en su número de Virgen y de Cristo crucificado y resucitado.

“Artistas como Madonna o Lady Gaga ya lo hicieron antes y en ellas me he inspirado”, ha manifestado Casillas, que ha remarcado que se trataba de una expresión artística desarrollada en un contexto determinado, el de los Carnavales, y que no trataba de ridiculizar ni hacer escarnio de los sentimientos religiosos.

Drag Sethlas ha explicado que desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria le han llamado para expresarle su apoyo ante este proceso judicial.

La abogada de Casillas, Isabel Saavedra, ve poco recorrido a la querella presentada por la Asociación de Abogados Cristianos, unida a la denuncia presentada a título particular por un ciudadano en los juzgados de Sevilla. La letrada recuerda que la primera denuncia formulada por el colectivo ultraconservador ya fue archivada en marzo por la Fiscalía Provincial de Las Palmas y confía en que esta nueva acción judicial tengo el mismo destino.

Al delito que ya le imputaba en esa primera denuncia, el de ofensa a los sentimientos religiosos, tipificado en el artículo 525 del Código Penal, la asociación querellante le ha incorporado ahora otro delito de odio o discriminación, contemplado en el artículo 510, que puede conllevar incluso penas de cárcel.