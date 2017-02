Una virgen transformada en Cristo crucificado gana el concurso Drag de Las Palmas y desata la polémica

Llegó literalmente como una virgen -vestido como una imagen de la Patrona de la Diócesis de Las Palmas y a ritmo de Like a prayer, de Madonna-, pero no fue ningún milagro que Sethlas se coronase Drag Queen del carnaval de la capital grancanaria.

Con su fantasía titulada como ¡Mi cielo! Yo no hago milagros, que sea lo que Dios quiera, y una provocadora puesta en escena, Sethlas logró la banda de reinona de las fiestas de la ciudad con un repertorio de acrobacias imposibles sobre unas plataformas infinitas, pero sobre todo, con la estética rompedora de un drag crucificado, con su corona de espinas y su lanzada en el costado.

La reacción de las más de 6.000 personas que presenciaron en directo su actuación en el parque de Santa Catalina ya hacía presagiar que su provocación traería cola.



De hecho, de inmediato pudieron leerse todo tipo de mensajes al respecto en Twitter -donde la gala drag fue tendencia mundial-, desde quienes proclamaban que Sethlas acababa de regalar al público el mejor número en dos décadas de certamen (cumplía justo este lunes los 20 años), hasta quien se preguntaba si hubiera atrevido a lo mismo con el Islam, o quien se tomaba su performance como una suerte contestación a la doctrina de la Iglesia católica sobre la homosexualidad.

#DragQueenLPGC Drag Sethlas el próximo año haces lo mismo pero con Mahoma a ver si hay c...... — Ana Hernández (@anahernav) 28 de febrero de 2017

Una pena lo de Drag Sethlas Creí que sería simpático después de sus pitufos del año pasado. Pero se ha colado este año. #DraqQueenLPGC — Juanma (@Superviviente__) 28 de febrero de 2017

#DragQueenLPGC por favor, para que se curen los conservadores ofendidos, amen y comparte a la virgen de sethlas. Amén. pic.twitter.com/oF6arxCVf5 — jungle or i troll!! (@juacons) 28 de febrero de 2017

Su actuación ha tenido eco incluso en el ámbito político. El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, cuyo histórico Carnaval compite con el de la vecina isla de Gran Canaria, ha utilizado la red social Twitter para expresar su malestar por la utilización de símbolos religiosos en la gala.

El Carnaval es transgresión; la libertad, increible. Pero nunca debe utilizarse para ofender tanto los valores de tanta gente #DragQueenLPGC — Carlos Alonso (@carlosislatener) 28 de febrero de 2017

El obispo convoca a una misa de desagravio

Pero no sólo en las redes sociales Sethlas ha tenido eco. El obispo de Canarias, Francisco Cases, ha lamentado " la frivolidad blasfema en la gala Drag del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Triunfado en los votos, y triunfado en los aplausos de una muchedumbre enardecida", indica en un comunicado.



El obispo expresa su enorme tristeza -"estoy viviendo ahora el día más triste de mi estancia en Canarias"- tras ver a "miles de personas que coreaban, aplaudían y votaban con los teléfonos" al ganador.



"Se me han llenado los ojos de lágrimas", confiesa el obispo, quien se pregunta "si no hay límites para la libertad de expresión, si todo vale en las manifestaciones festivas porque nada es verdad, si no hay recursos para cortar la frivolidad blasfema que ofende a muchos ciudadanos. Tenemos mucho que pensar".



"Lo primero que ha brotado de mi corazón ha sido pedir perdón, a nuestro salvador y a su bendita madre" por las ofensas, así como solicitar perdón para él mismo, pues "debo responder por ellos ante ti. Perdona a tantos como formando parte de la comunidad cristiana no damos el debido testimonio", considera el obispo.



Asimismo, invita a quien lo desee a participar en una eucaristía que se celebrará en la catedral de Las Palmas de Gran Canaria el próximo 3 de marzo por la tarde con la intención de "pedir perdón porque el testimonio de nuestras vidas creyentes no es lo suficientemente vigoroso y coherente en la convivencia social" y para que la misericordia "sea siempre la señal de nuestro actuar privado y público".

Sethlas también ha transcendido fuera del archipiélago. En un foro económico de El Norte de Castilla y León, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el arzobispo Ricardo Bláquez, ha pedido respeto a las creencias católicas y considera "inadecuadas" las referencias religiosas en estas celebraciones.



No obstante, el presidente de la Conferencia Episcopal ha reconocido que debe de haber un respeto también a la libertad de expresión de la gente, aunque ha subrayado que los creyentes también tienen derecho a ser "respetados".