Setién: "Si continúo, espero que sea por varios años"

Quique Setién, entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, espera renovar por más de una temporada con el equipo isleño y ve "buena predisposición" por ambas partes para firmar su continuidad, pero ha matizado que todavía hay "reuniones pendientes" para cerrar ese acuerdo.



El técnico cántabro ha supeditado la ampliación de su contrato a las conversaciones que tendrá "en breve" con la entidad, si bien valora "positivamente" la oferta del club porque a su juicio ha hecho "un gran esfuerzo", pero ahora deben ir "acercando posturas" porque aún no han "profundizado mucho".



"Si continúo, espero que sea por varios años, no quiero estar con este tema cada temporada, lo tengo claro, no sé si el club también, pero voy a proponer que haya una cierta continuidad en el proyecto para desarrollar mi trabajo, y las cosas que voy a solicitar entran dentro de lo normal", ha explicado a los periodistas el técnico montañés.



Entre sus demandas, pedirá que haya "una sintonía mucho más cercana" a la hora de fichar jugadores con unas "características concretas para acoplarse a nuestra manera de entender el fútbol", porque da por hecho que "todo el mundo está de acuerdo" en que la forma de jugar, "tener el balón y asumir riesgos", no va a cambiar.



También se ha referido al "hándicap tremendo" que supone no tener campos de entrenamiento en buenas condiciones, algo que les "afecta muchísimo", y aunque sabe que el club está poniendo "todos los medios" para mejorar ese aspecto, continúan arrastrando un problema "que en teoría debería estar ya resuelto".



Setién ha puesto como claro ejemplo de ello que este lunes sus jugadores no han podido ejercitarse sobre el césped del Estadio de Gran Canaria, debido a su delicado estado, el día antes de recibir al Atlético de Madrid en el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa del Rey.

Sobre este encuentro, el técnico ha confesado que espera obtener "un buen resultado", aunque no cree que esta eliminatoria de octavos de final se decida en el choque de ida con un resultado contundente.



El técnico cántabro no sabe qué tipo de partido planteará el equipo rojiblanco en el estadio de Gran Canaria, "si presionará arriba o esperará más atrás", teniendo en cuenta que llega de un viaje largo tras su amistoso en Arabia Saudí, y que el próximo martes jugará en casa el partido de vuelta.



En cualquier caso, Setién reconoce que se medirán a un rival "con una gran riqueza táctica", pero descarta que la eliminatoria pueda quedar decidida en su campo tras la "igualdad" que presidió el reciente choque liguero, el pasado 17 de diciembre, en el estadio Vicente Calderón (1-0).



Además, ha recordado que cuatro días más tarde jugarán un partido "importantísimo" frente al Sporting de Gijón, también como local, en LaLiga Santander, aunque no podrá hacer las rotaciones de la anterior ronda copera debido a algunas bajas "y al estado de forma en que han llegado los jugadores" tras las vacaciones de Navidad.



El preparado montañés ha elogiado a su homólogo en el banquillo del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, del que ha dicho que tiene "mucho que aprender" porque ha vivido "muchas situaciones en el fútbol" por las que él todavía no ha pasado.



Por otra parte, y con respecto a los futbolistas con los que no cuenta y ha recomendado que salgan cedidos, ha aclarado que él no va a echar "a nadie" de la plantilla, porque los jugadores tienen contrato, pero tampoco quiere "debilitar" al equipo alineándolos "en los cinco partidos seguidos que ellos piden", porque ve su rendimiento en los entrenamientos.