El Tenerife rompe su racha negativa como visitante con un empate

Un gol de Juan Villar en el minuto 66' ha evitado la cuarta derrota consecutiva de los isleños como visitantes frente a un Oviedo que se adelantó con un tanto de Saúl Berjón en el 19'.

El conjunto carbayón presionó al Tenerife hasta el punto de dominar el balón durante toda la primera parte, superioridad dada por un trivote al que el técnico azul, Juan Antonio Anquela, volvió tras rodar a Forlín en la posición de centrocampista, donde apoyó a los titulares habituales del inicio liguero: Rocha y Folch.



Los locales protagonizaron las mejores ocasiones, no dejaron jugar el balón al conjunto insular y asediaron la portería de Dani Hernández con centros desde los laterales y balones buscando el remate de Toché en el área.



Fueron Aarón Ñíguez y Saúl Berjón quienes acabaron por batir al meta visitante, y adelantaron a su equipo con un tanto del asturiano, que recibió un pase impecable de Aarón desde la izquierda y definió a la perfección en el área ajustándola al palo izquierdo de la portería.



Por detrás en el marcador, los tinerfeños no mejoraron su juego, y salvo alguna acción de Iñaki desde fuera del área y un error de Carlos Hernández que casi aprovecha Casadesús, el partido siguió dominado por un Oviedo que no dejaba salir al rival de su campo.



Los de Anquela pudieron ampliar distancias con un disparo de Aarón cuyo rechace no llega a rematar Rocha, y en una última acción del ilicitano en la que reclamó penalti por un golpe de Cámara justo antes de que el colegiado pitara el final de la primera parte y cortara la contra de los tinerfeños.



En la segunda parte ambos técnicos movieron ficha, Pep Martí dio entrada a Juan Villar por Montañés al descanso y Anquela se vio obligado a hacer un cambio dando entrada a Valentini por un lesionado Verdés cuando apenas se llevaban dos minutos de reanudación.



La segunda parte se enredó por las protestas hacia el arbitraje de Ocón Arráiz, y precisamente en una acción en la que los jugadores del Oviedo se quedaron parados reclamando falta sobre Toché, el Tenerife empató el encuentro con un auténtico golazo de Juan Villar, que batió a Juan Carlos con una volea a la escuadra.



El Tenerife comenzó a tener más la pelota y, mejor ordenado atrás, dio la vuelta a la tortilla y encerró al Oviedo en su campo, que dio un paso atrás tras haber perdido de nuevo una ventaja en el marcador.



Ambos equipos intentaron dominar el resto del encuentro sin demasiado éxito y el Tenerife, ganando casi todos los duelos individuales a raíz de empatar, anuló las opciones de los locales de reencontrarse con la victoria en el Carlos Tartiere.