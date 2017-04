Los Llanos dejará de limpiar la Estación de Guaguas si no se transfiere el inmueble al Cabildo

La alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García Leal, trasladará al Gobierno de Canarias la intención de la Corporación municipal “de suspender las labores de mantenimiento y limpieza de las instalaciones de la Estación de Guaguas de Los Llanos de Aridane a lo largo de 2017 si el ejecutivo autonómico no da signos de materializar el compromiso asumido con anterioridad y transfiere el inmueble al Cabildo Insular de La Palma para acometer, de una vez por todas, el proyecto de rehabilitación de una terminal que hace años se quedó obsoleta y en la que es necesario intervenir”, se informa en nota de prensa.

Noelia García recordó que “llevamos trabajando desde la pasada legislatura para desbloquear este asunto, esclarecer las competencias respecto al edificio, propiedad del Gobierno de Canarias, y poder dotar a Los Llanos de Aridane de una estación moderna y más acogedora”. Agregó que se trata de una terminal que presta un servicio comarcal de enlace con la capital, los núcleos turísticos y la zona norte de la isla, utilizada anualmente por miles de turistas y vecinos, a los que consideró que no “se está prestando un servicio adecuado.”

Al respecto recordó que a comienzos de 2016 mantuvo una reunión de trabajo con el entonces consejero de Transportes, Elías Castro, quien le trasladó la voluntad del Gobierno de Canarias de iniciar el expediente de cesión, “sin que hasta el momento se haya concretado el acuerdo, a pesar incluso del interés mostrado por el Cabildo Insular de La Palma de poner solución a este problema”.

Por todo ello, la alcaldesa de Los Llanos de Aridane tiene previsto mantener una reunión con el nuevo viceconsejero de Infraestructuras y la actual directora general de Transportes del Ejecutivo autonómico porque “estamos convencidos de que es necesario fijar plazos que nos permitan agilizar el procedimiento y habilitar las instalaciones”.

“Hemos sido pacientes y respetuosos porque entendemos que es un proceso administrativo que lleva su tiempo” añadió Noelia García “pero creo que es hora de pasar del compromiso verbal, político e institucional a la acción, porque de ello depende que podamos iniciar o no la rehabilitación de un inmueble que como la estación de guaguas de Los Llanos de Aridane es digna de ser rehabilitada y carece actualmente de servicios complementarios al transporte”.

Asimismo, añadió que “no es justo que por no agilizar los procedimientos se pierdan oportunidades, sobre todo teniendo en cuenta que no hay mes en el que al Ayuntamiento no acudan empresarios o emprendedores, actualmente en situación de desempleo, que quieren aprovechar las posibilidades de negocio que les brindan los locales existentes en la Estación, para poner en marcha una cafetería, una dulcería, un negocio de venta de prensa y revistas o de empresas vinculadas a la prestación de servicios al turista, entre otros”.

Construida en los años 90, la estación de Guaguas de Los Llanos de Aridane tiene más de 3.300 metros cuadrados y se encuentra ubicada en la Calle Ramón Pol, una zona comercial y de servicios en plena expansión. A pesar de ello, las instalaciones son, a juicio de la alcaldesa, “poco confortables y muy mejorables” y añadió que “proyectan una imagen decadente de nuestro municipio y de un edificio que se supone fue concebido para prestar un servicio público de calidad al transporte colectivos de viajeros”.

Finalmente concluyó que “a pesar de los esfuerzos que a diario realizamos desde el Ayuntamiento para mantener limpias las instalaciones y mejorar la imagen general del edificio, no podemos evitar las continuas quejas entre los visitantes y residentes sobre un hecho que es innegable”. Motivos por los que el grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane se ha planteado suspender los mismos a lo largo de 2017 en caso de que no se sellen los compromiso acordados para rehabilitar las instalaciones.