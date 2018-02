Extraen datos arqueólogicos de “altísimo valor” de la excavación en el barranco de Los Gomeros que obligan “a cambiar modelos establecidos”

El equipo responsable de la, conformado por los arqueólogos Francisco Pérez Caamaño y Gemma Pérez González, presenta este jueves 15 de febrero los resultados de la primera fase, que se desarrolló el pasado verano y que, además, ha sido financiada íntegramente por el Ayuntamiento de Tijarafe, con una inversión cercana a los 15.000 euros, se indica en una nota de prensa del Ayuntamiento de Tijarafe. La charla abierta al público tendrá lugar en la Casa del Maestro, a partir de las 19:30 horas.

Hasta el momento, se apunta en la nota, “la prehistoria de La Palma ha sido escrita con los datos extraídos de dos o tres excavaciones realizadas en la comarca este de la Isla, faltando información de la otra mitad del territorio. Esa laguna está siendo cubierta con la documentación obtenida en el barranco de Los Gomeros, donde se están recogiendo datos importantes, como, por ejemplo, la confirmación del hecho de que la Isla se pobló en el mismo momento en las dos comarcas, un detalle que obliga a cambiar los modelos establecidos”.

Señala que “a través del Proyecto Occidente, que así se denomina el proyecto global que pretende estudiar y poner en valor la zona arqueológica del Barranco de Los Gomeros, el Ayuntamiento de Tijarafe prevé desarrollar al menos cuatro campañas de excavación en la zona”. Cabe señalar, subraya, “que el Barranco de Los Gomeros fue declarado Bien de Interés Cultural, con categoría de Zona Arqueológica en 2015, tras más de diez años de trámites, atendiendo a la importancia del conjunto en el ámbito insular”. Se trata de un área de población consistente en cerca de unas 40 cuevas de habitación y varias sepulcrales, que podrían contener evidencias del poblamiento en toda la secuencia de la prehistoria palmera, es decir, desde hace más de dos mil años.

José Policarpo Martín Cruz, concejal de Patrimonio Histórico, señala que “lo que está ocurriendo en el barranco de Los Gomeros es muestra de la relación que debemos tener con nuestro patrimonio histórico: protección, conocimiento, divulgación y puesta en valor. En esta presentación conoceremos en qué consiste el trabajo de los arqueólogos, qué información han extraído –alguna de altísimo valor- y, lo más importante, por qué todo ello es importante más de dos mil años después de que los primeros pobladores comenzaran a ocupar lo que hoy es Tijarafe”.

Para el alcalde de Tijarafe, Marcos Lorenzo, que además es licenciado en Historia y arqueólogo, “nuestro municipio es, a día de hoy, un referente insular y regional en el desarrollo de una investigación arqueológica afrontada con medios estrictamente municipales. De hecho, hacia ya casi 30 años que en La Palma no se desarrollaba una excavación programada y englobada dentro de un proyecto más ambicioso desde el punto de vista de la investigación y su posterior puesta en valor. El yacimiento de Los Gomeros es un buen exponente de los ricos y numerosos yacimientos arqueológicos con que cuenta Tijarafe. Es imposible”, afirma Marcos Lorenzo, “proteger algo que no se ama, ni amar algo que no se conoce”.