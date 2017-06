El Cabildo hace públicas las listas definitivas de participantes en las becas de inmersión lingüística

La Consejería de Educación del Cabildo de La Palma, que dirige Susana Machín, ha hecho públicas las listas definitivas de los participantes en las becas de inmersión lingüística puestas en marcha por la institución insular que posibilitarán que alumnado de Secundaria de la Isla mejore sus conocimientos de inglés y francés gracias a un programa de residencia y estudios en Irlanda y Francia, respectivamente, se indica en una nota de prensa de la primera Corporación.

Según ha explicado la consejera insular de Educación, se ha hecho pública la resolución que contempla tanto el listado definitivo con las 16 plazas, como un listado de reserva. “Se cubrirán 12 plazas en Irlanda y 4 en Francia. El alumnado beneficiado verá cubiertos los gastos de desplazamiento, alojamiento con familias y estudios en centros públicos de esos países entre los meses de septiembre y diciembre”, ha apuntado Susana Machín.

La Consejería de Educación del Cabildo de La Palma, se apunta en la nota, “ha estado presente en la reunión que ha mantenido la empresa Always School of Languages (adjudicataria del contrato para la gestión de las becas en Irlanda) para realizar los tests de nivel de idiomas al alumnado seleccionado, a la vez que se informaba a padres y madres sobre el funcionamiento del programa: días de salida y llegada, traslados, colegios en los que se matriculará a los estudiantes, familias de acogida, seguros, etc. En estos días hará lo propio la empresa SHE Herencia SL con los estudiantes que irán a Francia”.

Susana Machín ha señalado que estas becas de inmersión lingüística son una oportunidad muy interesante para mejorar el nivel de inglés y francés del alumnado palmero mediante su estancia en Irlanda o Francia. “Desde el Cabildo de La Palma hacemos esta apuesta por las becas de inmersión lingüística con el objetivo de conseguir una mejor formación en idiomas para nuestros jóvenes”, ha apuntado.