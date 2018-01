“Con una playa inaccesible se juega con la libertad de las personas con discapacidad”

Miembros de la Asociación de Discapacitados Físicos de La Palma (Adfilpa) se han desplazado este jueves a la playa de Santa Cruz de La Palma para denunciar, una vez más, que esta zona de baño no es accesible para personas con movilidad reducida. “Esta es una playa urbana que tiene muchas carencias porque no cumple con las medidas de accesibilidad que exige la Ley y venimos reivindicando mejoras desde su inauguración”, aseguró Miguel Ángel Rodríguez, presidente de Adfilpa, quien recordó que esta zona de baño “le costó al Estado unos 34 millones de euros y la ministra (Isabel García Tejerina) sigue asegurando que cumple con la legislación pero nosotros decimos que no”. “Si estamos aquí hoy es porque la playa no cumple, tiene un montón de deficiencias”, insistió.

“Nosotros queremos venir a pasear y a bañarnos a esta playa y nos podemos por las deficiencias que tiene, que nos impiden movernos con libertad; esto es más grave de lo que parece porque se está jugando con la libertad de las personas con discapacidad”, subrayó Rodríguez, quien considera que “el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y el Cabildo tienen también parte de responsabilidad”.

“El Ayuntamiento asegura que en un futuro se arreglarán las deficiencias, pero la Ley de Accesibilidad dice que si se inaugura una playa tiene que cumplir con las normas”, recalcó. “Aquí, una vez más, se están haciendo oídos sordos, mirando para otro lado y nadie tiene responsabilidad”, dijo. “Y los técnicos y políticos que han inaugurado la playa tienen que asumir sus responsabilidad”, añadió.

Miembros de Adfilpa este jueves en la playa de la capital. LUZ RODRÍGUEZ

La técnica de Adfilpa, Remedios Cruz, explicó las deficiencias que presenta la playa para las personas con discapacidad. “Desde que salimos del coche de cualquier estacionamiento, nos encontramos con un pavimento en mal estado en la avenida, vados peatonales que no cumplen con las pendientes que se exigen de un 10% o con rejillas mal colocadas en el acerado”, detalló. “En las rampas de acceso a la playa tampoco se cumple con las pendientes de un 8%”, afirmó.

“En el entarimado de acceso es donde único se puede colocar un persona con discapacidad para estar en la playa, no hay otras zonas donde tomar sol o acceder a los servicio que ofrece la playa”, se quejó. Además, agregó, “entre la rampa y la pasarela, que no está fijada, se forman unas separaciones que impiden acceder sin problemas, y la Ley establece que las pasarelas que comunican la orilla de la playa con el acceso deberían ser fijas y con un ancho de 1,80 mínimo”. “Lo que han puesto aquí son pasarelas enrollables, no están fijadas, y con una silla de ruedas se van separando y rompiendo”, comentó.

Otra de las deficiencias que expuso Remedios Cruz es que “la zona de socorrismo está tan alejada que no podemos comunicarnos con el puesto”, además de “carecer de señalización que informe de que es una playa accesible”. “El Ayuntamiento dice que hay un nuevo proyecto de embellecimiento de la Avenida, que aún no ha sido aprobado ni tenemos conocimiento de que se vaya a ejecutar”, apuntó.