El pleno de La Laguna decide denunciar a Zebenzuí González ante la Fiscalía por sus mensajes machistas

El pleno del Ayuntamiento de La Laguna, en Tenerife, ha dado este sábado luz verde por unanimidad a una moción que condena y reprueba las manifestaciones machistas del exconcejal socialista Zebenzuí González. Todos los grupos del Consistorio le han pedido que entregue su acta y han decidido denunciar sus palabras ante la Fiscalía.



La moción, presentada por todos los grupos políticos, se ha aprobado sin la presencia de Zebenzuí González, quien no ha entregado el acta de concejal, a pesar de que ha sido suspendido de forma cautelar de militancia del PSOE y el pleno ha acordado el cese fulminante de todas sus responsabilidades, que eran Mercados, Piscinas y Playas, Sanidad, Cementerios y Medio Ambiente, y han exigido la entrega del acta.



De esta manera, se convalida el acuerdo de la Junta de Portavoces del pasado día 15 de septiembre, en el que los seis grupos que componen la corporación, CC, PSOE, PP, Unidos se Puede, Por Tenerife-Nueva Canarias y Mixto, condenaron también las manifestaciones de González, quien alardeó en un chat de WhatsApp de militantes socialistas que iba a "follar" con las empleadas a las que decía haber "enchufado" en el Ayuntamiento.



"Fuera el machismo de las instituciones", "No está, no se ve al niño Zebenzuí", "Vamos a pasar lista, ¿dónde está el niño Zebenzuí?", han proclamado los ciudadanos, en torno al centenar, que han asistido al pleno, en el que el alcalde, José Alberto Díaz, ha pedido a los asistentes que, conforme al reglamento, retirasen carteles que rezaban "Dimisión ya", "Fuera el machismo de las instituciones", "Zebenzuí a Fiscalía", "No es humor privado es machismo público", o "Ni 1 euro público para mantener machistas y corruptos", recoge la agencia Efe.



Pancartas contra Zebenzuí González en el pleno de La Laguna.

Posteriormente, se ha cesado a Zebenzuí González como quinto teniente de alcalde y se ha nombrado en su lugar a Antonio Pérez-Godiño, de CC, quien, en su intervención, aseguró que el alcalde ya da dado cuenta a la Fiscalía de la Audiencia Provincial del acuerdo de la Junta de Portavoces para que actúe en consecuencia "si lo considera oportuno".



Pérez-Godiño denunció que la "manipulación" de crear buenos y malos no va a llegar a ningún sitio y que, guste o no, solo hay dos posibilidades, un pronunciamiento de un juzgado que ordene la renuncia del concejal o la voluntad personal del mismo para entregar el acta.



Durante el pleno, en el que el alcalde amenazó con desalojar a los ciudadanos que asistieron si no respetaban las intervenciones de los concejales, también habló la socialista Mónica Martín, quien hizo hincapié en que su partido fue "transparente y contundente" desde un primer momento y, después de suspenderle cautelarmente de militancia y pedirle que entregue el acta, "ya no hay nada más que hacer en el marco de la legalidad".

Martín denunció "interpretaciones interesadas" por parte de algunos grupos políticos, que tienen "intereses individuales e interesados", y aseveró que el PSOE "no va a participar en ningún circo".

El concejal de Unidos Se Puede Rubens Ascanio afirmó que las declaraciones de Zebenzuí González son "tremendamente graves" y "no tienen que ver con una broma de sábado noche, tiene que ver con violencia", por lo que espera que las consecuencias jurídicas sean contundentes.

Ascanio pidió al PSOE mayor contundencia, al tiempo que exigió a González que devuelva el acta, pues su continuidad en el consistorio "perjudica a todo el mundo" y deseó que "no pongan el sillón de alcalde por delante del de la ciudadanía".

La concejal de Por Tenerife-Nueva Canarias Carmen Julia Pérez mostró su "profundo malestar" por el comportamiento de González y lamentó que haya concejales que se mantengan en silencio o intentado atenuar unos comentarios, a su juicio, misóginos, machistas y vulgares.

Para Pérez las declaraciones del concejal son "verdaderamente inadmisibles y sumamente graves desde cualquier contexto que se quiera analizar", por lo que no caben rodeos ni excusas de ningún tipo, agregó.

En el pleno también intervino, como portavoz de la participación popular, María del Carmen Bolaños, del colectivo Harimaguada, que señaló que las supuestas bromas de González, quien "no puede permanecer ni un minuto más en el cargo de concejal", no se pueden aceptar ni tolerar.



Bolaños, que reclamó más medidas efectivas contra la violencia machista, más igualdad y menos machismo institucional, opinó que la respuesta al "espectáculo sexista" del concejal es un signo de que la sociedad empieza a tomar conciencia y rechazar las conductas machistas.

En el pleno de este sábado también ha estado presente el concejal de Juegos Tradicionales, Deportes y Drogodependencias, Agustín Hernández (CC), de quien este viernes se supo que había colocado como secretaria particular en el Ayuntamiento a su novia a través de una empresa proveedora del municipio. El portavoz de Unidos Se Puede, Rubens Ascanio, hizo una mención velada a esta información, publicada por Canarias Ahora, en la sesión plenaria.