Pedro Martín marca distancia con Coalición Canaria: "El PSOE no puede ser monaguillo o muleta de nadie"

El secretario general del PSOE de Tenerife y alcalde de Guía de Isora, Pedro Martín, ha señalado este domingo en la clausura del XVI Congreso insular de su partido que el PSOE no puede estar "en el banquillo" esperando a que otro partido lo "invite" a gobernar. De este modo, ha marcado distancia con Coalición Canaria al afirmar que "se acabó lo de ser monaguillo o muleta de nadie"

A su juicio, su partido no puede permitir ni que otros candidatos de otros partidos se llamen a sí mismos "presidentes" antes de las elecciones ni volver a darle gobiernos a quienes pierden los comicios.

Este pronunciamiento se produce después de que este sábado los socialistas de Tenerife votaran a favor de presentar una moción de censura en La Laguna. La propuesta que fue respaldada por 59 votos a favor, 26 abstenciones y uno en contra.



Pedro Martín afirmó que las próximas negociaciones con otros partidos que se produzcan deberán basarse en un proyecto y en un programa negociado por un PSOE "autónomo" y sin excluir a ninguna formación política, algo en lo que, a su juicio, coincide tanto con la dirección regional como con la federal.



También indicó que su proyecto de partido pasa por fortalecer las agrupaciones locales y vertebrarlas, sobre todo aquellas que se encuentran en la oposición y que "a menudo se han sentido aisladas" en un partido que parecía hecho "a trozos y no en común".



"Es cierto que la vida orgánica es importante, pero ni esto ni las diferencias internas sobre las listas electorales son lo más importante de la actividad de un partido político porque, mientras el PSOE discute esas cuestiones, el mundo alrededor sigue cambiando", ha reflexionado el nuevo secretario general.



Martín ha finalizado su discurso tras asegurar que su proyecto girará en torno a los grandes problemas que afronta Tenerife, como la violencia de género, en la que ha incidió de manera especial, la movilidad y el modelo energético.



Asimismo, ha agradecido al secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, su presencia y le ha dicho que está en su casa, que tendrá las manos abiertas y tendidas para ganar en Tenerife y que ayudará a que el PSOE pueda gobernar en Canarias "porque lo necesitan sus ciudadanos".



Sobre este asunto, Ángel Víctor Torres ha expresado que el PSOE canario necesita un PSOE de Tenerife "fuerte y unido", que camine hacia delante y trabaje con el objetivo de ganar en votos y en escaños en las próximas elecciones de 2019.



Tras 150 años de historia, ha apuntado el secretario general del PSOE canario, "nadie" ha colocado en mejor rumbo a las familias obreras y al proletariado, que es a quienes el PSOE representa, según Torres.



"El PSOE debe ser un partido autónomo, independiente, central y centralizado, capaz de soportar decisiones adversas. No tiene nada que ver ni con los populismos de izquierdas ni con las políticas conservadores y neoliberales", ha reseñado Ángel Víctor Torres.



En esta línea, también ha dicho que hay que "tener claro" cuáles son las líneas rojas que no pueden sobrepasarse y que, para ello, es necesario "mostrar fortaleza" y que "se acaben las diferencias" en la calle porque hay que gobernar para ese 44% de canarios que se encuentran en riesgo de sufrir pobreza.



Torres ha agregado que en 2019 el PSOE tinerfeño debe volver a tener la responsabilidad de gobierno en Tenerife, puesto que es la isla que más peso institucional tiene en su partido y porque es capital para el futuro del PSOE y de los 88 municipios de Canarias.



En la clausura del congreso, también ha participado el secretario de Relaciones Internacionales del PSOE y secretario de la mesa del Parlamento de Canarias, Héctor Gómez, una persona del sur de Tenerife. Este ha demandado apoyo para la nueva Ejecutiva del PSOE en Tenerife, especialmente cuando tome decisiones que no sean acertadas en el transcurso de su mandato.



Gómez ha recordado que, si Patricia Hernández fue la candidata más votada en 2015, eso significa que el PSOE canario está preparado para volver a ganar en votos y, además, en escaños, con el objetivo de gobernar en Canarias.



Sobre el nuevo secretario general del PSOE de Tenerife, Gómez ha aseverado que Martín "estará a la altura" y que su liderazgo ayudará tanto a ganar las elecciones al Cabildo de Tenerife como a fortalecer a Canarias.



En clave nacional, Héctor Gómez ha precisado que también es importante ayudar a "llevar" a Pedro Sánchez a la Moncloa, después de que el PSOE haya superado numerosas etapas complicadas a lo largo de los años demostrando que siempre ha sido un partido responsable.



Gómez ha pedido a Ángel Víctor Torres un "esfuerzo importante" para no entrar en una "deriva insularista rancia y recalcitrante" que divida a Canarias, sino que el PSOE debe optar por la unidad de Canarias y debe contar con un objetivo común.