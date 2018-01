Sí Se Puede intenta evitar que Garcinuño, exresponsable de Urbanismo, convierta al Ayuntamiento de Santa Cruz en su cliente

El grupo Sí Se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha presentado un recurso contra la presentación del exconcejal de Urbanismo Carlos Garcinuño, en la actualidad en Ciudadanos y antes en el PP, como licitador para la prestación externa de servicios en el mismo departamento del que fue responsable, lo que ese partido en la oposición lo califica de "puerta giratoria".

Los concejales Pedro Fernández Arcila y Eligio Hernández Bolaños indican en un comunicado que han firmado el recurso presentado ante la Gerencia para evitar que el exedil del PP, ahora miembro de Ciudadanos, utilice una puerta giratoria para volver a la gestión urbanística en la capital tinerfeña desde el ámbito privado.

"No es de recibo que el que hasta hace menos de siete meses fuera tercer teniente de alcalde y máximo responsable de Urbanismo y Planificación Territorial pueda optar ahora a gestionar los servicios cuya privatización promovió", asegura el portavoz del grupo, Pedro Fernández Arcila.



En la nota se añade que no se puede aceptar desde un punto de vista ético pero, además, la postulación de Garcinuño contraviene la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley de Contratos del Sector Público, afirma el partido.



"La gestión de Garcinuño en Urbanismo en Santa Cruz ha sido una tragicomedia y ha supuesto incluso un riesgo para la institución, por su empeño en no cumplir los mandamientos legales; ahora, su pretensión de retomar la capacidad de tomar decisiones en esta área después de haber contribuido a su desmantelamiento con su privatización es una desfachatez que habla por igual tanto del personaje como de la hermandad ideológica entre los dos partidos que lo han acogido, el PP y Ciudadanos, unidos en la defensa de un mismo proyecto privatizador y contrario al servicio público", subraya Arcila.



Arcila y Hernández Bolaños parten de la condición de concejal responsable del área de Urbanismo del propio Garcinuño desde el 19 de junio de 2015 hasta el 27 de junio de 2017, cuando el alcalde decretó su cese en esa función de gobierno.



Sin embargo, los concejales de Sí Se Puede destacan que el expediente que determinaba la necesidad de externalizar servicios derivados de expedientes de planeamiento y gestión urbanística, en el ámbito de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, incluido el PGO, se incoó cuando Garcinuño era responsable de Urbanismo en la corporación.



Igualmente, bajo su mandato en esta área de gobierno se redactaron los pliegos y se constituyeron las mesas de contratación.



Finalmente, el exconcejal de Urbanismo presentó su propuesta como licitador el 26 de octubre de 2017 y un día después se hizo oficial su renuncia en el pleno; es decir, "todavía siendo concejal se presentó a una licitación de la misma Gerencia Municipal de Urbanismo de la que fue máximo responsable hasta su cese", cuatro meses antes, se subraya en el recurso.