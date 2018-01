Silenciar los suicidios desde los medios de comunicación no favorece la prevención, según un especialista

El profesor de Psiquiatría de la Universidad de La Laguna Francisco Rodríguez Pulido, especialista en suicidios, asegura que silenciar desde los medios de comunicación que se producen no favorece la prevención y sí ayuda a mantener un tabú hedonista y de negación de la muerte.



En el caso de Canarias ha declarado que el sistema sanitario vive de "espalda" a la realidad, ya que no hay un plan regional de actuación y de seguimiento de las conductas suicidas.



Este psiquiatra espera que en el plan de salud mental que está en fase de elaboración no se hable "a estas alturas" de recomendaciones sino de medidas concretas, también para los familiares, para la atención primaria y para la escuela.



Francisco Rodríguez es partidario de que los medios de comunicación informen de los suicidios, pues ha señalado que no se ha demostrado que hacerlo tenga un efecto llamada y sí se sabe que quien tiene en la cabeza la idea de hacerlo la mantendrá, y ha opinado que lo que debe hacerse es dar información adecuada.



El suicidio es un fenómeno muy complejo pues en él intervienen variables psicológicas, sociales, biológicas, interpersonales e incluso sociológicas, por lo que hay que huir de simplificar los motivos por los que se producen, ha señalado Francisco Rodríguez.



Y la complejidad aumenta cuando se intenta explicar el suicido de una determinada persona, pues muchas veces no se tienen todos los elementos sobre ese ser y las explicaciones que se dan son las que el observador tiene en función de sus creencias sobre lo que puede ser la vida o la muerte.



De ese modo se produce una distorsión al tratar de dar una explicación sobre una conducta, la suicida, que "rompe la naturaleza humana", ha añadido.



Francisco Rodríguez ha dicho que los estudios científicos, sobre todo los realizados en Canadá, dicen que al menos dos tercios de las personas que se han suicidado han pasado por los servicios de atención primaria o especializada en salud mental, por lo que es preciso disponer de un plan de actuación, algo que no hay en España, donde comunidades como Galicia y Madrid al menos tienen una guía de evaluación, con recomendaciones a los servicios sanitarios sobre cómo detectar, evaluar y seguir las conductas suicidas y de atención a las familias.



Ha comentado que en hospitales de Barcelona hay programas de seguimiento.



Ha declarado que en la pasada legislatura el senador canario del PP Antonio Alarcó presentó una propuesta para que en el Congreso de los Diputados se elaborase un plan de prevención de los suicidios y hasta la fecha nada se ha hecho.



También ha manifestado Francisco Rodríguez que la explicación acerca de por qué alguien se suicida solo la tiene el sujeto que realiza la acción, y tras insistir en que no hay un significado universal para este fenómeno, ha opinado que tampoco es correcto decir si se trata de un acto de cobardía o de valentía.



Así, ha apuntado que entrar en un debate de cobardía o valentía es no entrar en el sufrimiento que una persona puede sentir para tomar una decisión tan dramática y negar que el sufrimiento forma parte de la vida.



En cuanto a los datos de suicidios ha indicado que en lo que va de siglo en España el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha registrado 2.534, de los que 2.012 eran varones y 522 mujeres, y ha agregado que Canarias es la cuarta región en tasa de suicidios, con 9,5 por cien mil habitantes, cuando la media española es de 7,76.



En Canarias se llevan a cabo el 4,5% de los suicidios de España, según datos del INE, pero Francisco Rodríguez ha explicado que las cifras de este centro son inferiores a las reales en al menos en un 20%.



Ha hecho esta afirmación porque cuando elaboró su tesis, sobre suicidio, obtuvo los datos de los juzgados canarios entre 1977 y 1983 que arrojaron como resultado que en ese período se habían llevado a cabo 775 conductas de ese tipo en las Islas, mientras que el INE facilitó el dato de 381.



Los suicidios representaron en 2015 la primera causa de muerte violenta en España y los varones contribuyeron con tres de cada cuatro, y en relación al año anterior se produjo un incremento del 6,7% en Canarias, mientras que en España hubo un descenso del 7,9%, ha dicho Francisco Rodríguez.



Entre 2007 y 2015 la evolución en los casos de suicidios es, en general homogénea, con picos en 2012 y 2015.