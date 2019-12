El Gobierno de Canarias aboga por atender a los migrantes y evitar el conflicto entre Cáritas y la Delegación

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha abogado este viernes por atender a los inmigrantes que están llegando a las islas y evitar el conflicto entre Cáritas y la Delegación del Gobierno en Canarias sobre cómo se está organizando la acogida humanitaria. Torres ha hecho estas declaraciones a los periodistas después de que los responsables de la ONG en Las Palmas hayan llevado ante la sede de la Delegación del Gobierno a un grupo de diez jóvenes inmigrantes procedentes de Costa de Marfil y Mali para denunciar que se quedaron "en la calle" el pasado 29 de noviembre en la plaza de San Fernando de Maspalomas tras cumplirse 72 horas de su llegada.



El presidente ha destacado que estas personas deben ser atendidas y, para ello, "todas las administraciones tienen que echar una mano, las que tienen y las que no tienen competencias", al tiempo que ha señalado que "ya habrá ocasión" para eliminar diferencias.



Asimismo, ha apelado a la Delegación y a Cáritas a que se sienten a una mesa y aclaren las circunstancias, pues, según Cáritas, su organización y el párroco de la localidad han sido los únicos que se han prestado desde entonces a atenderlos, darles comida y facilitarles un lugar donde dormir y asearse.



"En estos momentos lo que hay que hacer es atenderlos, evitar el conflicto", ha reiterado Torres, quien, tras "lamentar" lo sucedido, ha dicho que no se puede desviar la atención y ha destacado la solidaridad que siempre han tenido con los inmigrantes las instituciones canarias y la sociedad civil.



El presidente, partidario de que "las tiranteces desaparezcan y vuelva la concordia necesaria", ha opinado que la única respuesta posible a la inmigración es buscar la solución en origen para que las personas no tengan que irse porque hay una amenaza de guerra o porque el hambre les expulsa de sus hogares.