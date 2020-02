El drama de viajar en patera y embarazada: en enero un bebé nacía y moría en una embarcación que llegó a Lanzarote

La noche de este jueves desembarcaron tres pateras con 86 personas de origen subsahariano en el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, entre ellos un bebé nacido durante la travesía, otra de tres meses y dos mujeres embarazadas.



“Ha habido un repunte estos últimos meses con las mujeres embarazadas”, ha destacado el vicepresidente en Canarias de Cruz Roja en Canarias, Gerardo Santana, quien ha recordado a la Agencia Efe que esta situación no se dio en los años 2005 y 2006 cuando también llegaron a las islas miles de inmigrantes en cayucos.



En aquella época, hace ya unos quince años, “en un día podrían llegar a desembarcar 460 personas” en el puerto de Arguineguín, “pero no mujeres ni bebés”, ha dicho para concretar que estos últimos meses una decena de embarazadas pueden haber sido rescatadas de las pateras que han llegado a la isla.



Además, “en un sólo día hemos tenido hasta siete bebés, de meses o muy pocos años”, ha añadido para detallar también que con anterioridad Cruz Roja en el municipio de San Bartolomé de Tirajana no contaba con donaciones de ropa de bebés pero ahora siempre deben contemplar la posibilidad de que haya recién nacidos en las embarcaciones.



El pasado 8 de enero un bebé nacía y moría en una patera que llegó a Lanzarote.



Cruz Roja ha atendido a unas 400 personas que han llegado hasta Gran Canaria en patera sólo desde el 1 de enero de 2020, mientras que la noche de este jueves han sido rescatadas de alta mar unas 86 personas, de las cuales 15 eran mujeres y dos están embarazadas.



A las seis de la tarde de este jueves Salvamento Marítimo dio el aviso a la organización, después de que el avión de la Guardia Civil localizara una patera a sesenta millas del puerto de Arguineguín.

El vicepresidente de la Cruz Roja en Canarias, Gerardo Santana Cazorla. EFE/Ángel Medina G.





“La sorpresa llegó cuando el Salvamar se trasladó hasta el lugar y encontró que no había una sino dos pateras”, ha reconocido Santana a Efe.



Sin embargo, sobre las once de la noche mientras la embarcación de Salvamento Marítimo navegaba hacia el puerto del sur grancanario, una tercera fue localizada a unas dos millas de la costa.



“En esta última patera viajaba el bebé que acaba de nacer. Tenía aún el cordón umbilical y en nuestro hospitalito se procedió a cortarlo y ponerle una pinza”, ha contado el vicepresidente de la organización en el archipiélago, para concretar que también auxiliaron a otra bebé de tres meses que tenía problemas respiratorios y presentaba síntomas de deshidratación.



Los recién nacidos y sus madres han sido trasladados al Hospital Materno Infantil de la capital grancanaria, donde ya se encuentran en buen estado, ha asegurado Santana.



Las 86 personas de origen subshariano que han desembarcado sobre las dos de la madrugada de este jueves en Gran Canaria podrían llevar unos cinco o seis días en el mar hasta que han sido rescatadas por Salvamento Marítimo.



“Nuestro protocolo de actuación es atenderlos sanitariamente y cubrir sus necesidades básicas", ha dicho el vicrepresidente para confesar que la pasada noche el personal de la organización se vio desbordado porque en un principio se trataba de una sola patera y finalmente llegaban casi noventa personas.



Santana ha destacado también durante su entrevista con Efe la colaboración del Estado y del Gobierno de Canarias, que favorece a la organización para estar preparada para atender a un elevado número de personas y que sus trabajadores cuenten con los recursos y las herramientas para hacerlo.



“La sociedad canaria es muy solidaria”, ha destacado también el vicepresidente, quien ha celebrado la acogida de la población isleña con los habitantes que han sido alojados en pueblos del interior de la isla como Tejeda o Tunte, que se han ofrecido mucha ayuda.



Las personas que llegan a Gran Canaria en patera cuando desembarcan “no saben ni dónde están ni cómo vienen” y es una situación “complicada”, sobre todo “adentrarse en el mar sin saber a dónde vas a llegar”, ha concluido.