La Asociación Economía de la Salud cuestiona la equidad de los copagos

La Asociación Economía de la Salud (AES) reúne esta semana en Las Palmas de Gran Canaria a más de 300 expertos para analizar el impacto real de las políticas sanitarias, con debates abiertos en torno a cuestiones como el copago farmacéutico, que cuestiona por su "inequidad".



En la apertura de la 38 edición de sus jornadas nacionales, el presidente de la AES, Eduardo Sánchez-Iriso, ha instado a la nueva ministra de Sanidad, Carmen Montón, a tomar decisiones guiadas "por la evidencia científica" y a valorar "el impacto real" de las medidas adoptadas en este campo.



Desde el comité científico de la reunión, la catedrática de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Beatriz Gónzalez López-Valcárcel ha defendido que "la equidad" es el criterio que mejor resultado ofrece para optimizar los recursos en sanidad.



González López-Valcárcel ha criticado los recortes de los presupuestos públicos en esta materia, porque atacan uno de los "pilares fundamental del estado del bienestar", que permite que "las personas accedan al servicio de salud independientemente de su renta y de otras condiciones socioeconómicas".



En este sentido, ha adelantado que el copago farmacéutico será una las cuestiones que se tratarán en este congreso, porque entienden que parte de "una gran inequidad inherente" que no tiene que ver tanto con los pensionistas "como con los activos pobres", que tienen que pagar "el 40% de los medicamentos" porque el sistema no se adapta a la renta de los beneficiarios, ni distingue si tienen o no trabajo.



"Pedimos al nuevo Gobierno no solo que vuelva a la situación anterior, sino que resuelva esa gran inequidad”, ha añadido, "teniendo en cuenta el empobrecimiento en España durante la crisis" y que hay "muchas familias por debajo del umbral de la pobreza para las que el gasto en medicamentos puede ser catastrófico".



Esta experta se ha mostrado a favor de devolver a la sanidad pública española la cobertura universal, ya que "un sistema sanitario debe ser solidario" y se trata de un tema de "moral a la vez que de eficiencia".



"Las personas en situación irregular en el país tienen derecho a la atención urgente", por lo que "si no se les atiende y se permite que empeoren, terminan yendo a urgencias y acaba siendo más caro", ha argumentado.



Esta catedrática de la ULPGC destacado como uno de los grandes retos en España en general, y en Canarias en particular, el de "derivar a los pacientes que están ocupando camas de agudos a camas de media intensidad y larga estancia", ya que estas primeras "no solo son carísimas, que no son un lugar adecuado tampoco para el que la ocupa" sin necesitarlo.



En la inauguración de las jornadas también ha intervenido el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, quien también ha abogado por tomar decisiones en este campo y aplicar políticas "basadas en la evidencia científica" tras una evaluación "de lo que es correcto, de las estrategias adecuadas y de si estas aportan los resultados esperados".