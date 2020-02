La Escuela de Ingeniería Industrial de la ULL alcanza la 'excelencia'

El COITITF (Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Santa Cruz de Tenerife) tomó parte un año más del Día de los Estudios de los Grados en Ingeniería Industrial de la Universidad de La Laguna y promovió las XII Jornadas de Ingeniería Técnica Industrial, que tuvieron lugar el pasado miércoles 12 de febrero en el Salón de Grados de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología del Campus de Anchieta. Hubo un doble motivo para la celebración, pues a lo expuesto se unió la reciente concesión de los sellos internacionales de calidad EUR-ACE y Eurobachelor.

La cita contó con la presencia de Rosa María Aguilar Chinea, rectora de la ULL; el director de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, Leopoldo Acosta Sánchez; la secretaria de la Escuela, María del Cristo Marrero Hernández; y el decano del COITITF, Antonio Miguel Rodríguez Hernández.

En su intervención, Leopoldo Acosta se congratuló de la reciente obtención por parte de los tres títulos de grado en el ámbito de la Ingeniería Industrial de la Universidad de La Laguna del sello internacional de calidad EUR-ACEⓇ, otorgado por la European Network for Accreditation of Engineering Education; y el sello EurobachelorⓇ, otorgado por la European Chemistry Thematic Network. Los mismos se unen al logrado un año antes: el internacional de Calidad EURO-INF otorgado por la European Quality Assurance Network for Informatics Education.

Por su parte, Antonio Rodríguez, al margen de felicitar a la Escuela por los sellos de calidad obtenidos, indicó que “para el COITITF es un honor estar hoy aquí, como otra muestra más de la estrecha colaboración que mantenemos con la ULL desde hace muchos años, desde el inicio en la implantación de estos estudios. Además, ha sido un orgullo haber podido colaborar en la consecución de los mencionados sellos”.

Mientras que Rosa Aguilar señaló que “los sellos logrados nos permiten afirmar que estamos dando una enseñanza de calidad y excelencia, señas de la calidad que tiene la educación pública. Les pido que entre todos trasmitamos en el día a día ese compromiso con la calidad”.

La rectora lamentó que “la presencia de las mujeres sigue siendo una asignatura pendiente en las enseñanzas técnicas. Debemos romper esta dinámica”.

En el acto se reconoció a los graduados y graduadas que han obtenido los tres mejores expedientes en el curso 2018-19, en los tres grados en ingeniería de la rama industrial implantados en la ULL: Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería Química Industrial e Ingeniería Mecánica.

Seguidamente, Antonio Rodríguez procedió a la entrega de los décimos premios a los mejores trabajos fin de grado ‘María Jesús Marrero Rodríguez’. El primero fue para Añaterve Oval, por su trabajo titulado ‘Mecanismo de ayuda a la extensión para pierna ortopédica’. El segundo recayó en Daniel Luis por su trabajo ‘Proyecto de instalaciones para piscina deportiva cubierta’.

Los accésits de Formación fueron para David Henry, Alberto Díaz y Augusto Samuel Hernández.