El CD Tenerife, a seguir brindando alegrías a su afición

El Tenerife, que busca su tercera victoria consecutiva, y el Rayo Vallecano, que ha empatado los últimos cuatro partidos que ha disputado y suma ya catorce en total este curso, se miden en un duelo en el que el técnico del conjunto canario, Rubén Baraja, se reencontrará con su pasado en el cuadro madrileño.



El conjunto canario llega al choque en el mejor momento de la temporada después de haber enlazado por primera vez en el curso dos triunfos consecutivos, y con el objetivo de aprovechar los dos partidos que disputan en la isla para alejarse definitivamente de la zona roja de la clasificación.



El plantel de Rubén Baraja tiene a su alcance igualar la puntuación en la clasificación del Rayo Vallecano, que a su vez tiene muchas esperanzas puestas en este partido para acercarse a la promoción.



En el plano deportivo, la previsión es que el conjunto chicharrero pueda repetir el mismo equipo que derrotó la semana pasada al Extremadura con la duda de si Aitor Sanz, con molestias musculares, está en condiciones de acompañar en la medular a Luis Milla.



En el caso de que el madrileño no esté disponible podrían ocupar la medular Iker Undabarrena y, sobre todo, Javi Muñoz, fichaje en el mercado de invierno que debutó en la segunda parte del choque de la semana pasada.



Del encuentro de esta jornada ante el Rayo Vallecano poco se ha hablado en el entorno del equipo tinerfeño, puesto que la atención la ha acaparado el cambio en la dirección deportiva tras la marcha de Víctor Moreno y la incorporación de Juan Carlos Cordero.



Por su parte, el Rayo afronta el partido con la obligación de ganar para no descolgarse de la sexta plaza que ha visto esta semana a cinco puntos.



Además, para el Rayo la visita a Tenerife es importante porque inicia una semana en la que también se medirá al Albacete, en su duelo aplazado del pasado 15 de diciembre de 2019, y la acabará recibiendo al Huesca.



El objetivo es encadenar varios resultados positivos y frenar una mala racha que le acompaña en las últimas cuatro jornadas, en la que ha contado sus partidos por empates, aunque no pierde desde hace dos meses y medio, desde el 1 de diciembre.



El Rayo afronta el duelo mermado de efectivos, sobre todo en ataque, puesto que cuatro de sus cinco jugadores más ofensivos son baja. Por sanción no está Oscar Trejo, por un proceso vírico Andrés Martín y por lesión ni José Ángel Pozo ni el delantero centro Leo Ulloa.



De esta forma, Jémez tendrá que recomponer su ataque incluyendo a Joni Montiel en la mediapunta y dando su primera oportunidad al delantero franco-marroquí Yacine Qasmi.



La principal novedad en la convocatoria es la del delantero del filial Fabián Luzzi, que a sus 15 años ha entrado por primera vez en una lista liguera.



El encuentro servirá para que Rubén Baraja, técnico del Tenerife, reviva su pasado como técnico del Rayo, al que dirigió durante 13 partidos en la campaña 2016/2017 y del que salió destituido por los malos resultados.



CD TENERIFE: Ortolá; Luis Pérez, Sipcic, Alberto, Muñoz; Aitor Sanz, Luis Milla; Suso Santana, Nahuel Leiva; Joselu, Dani Gómez.



RAYO VALLECANO: Dimitrievski; Advíncula, Milic, Catena, Tito; Mario Suárez, Oscar Valentín; De Frutos, Montiel, Isi; Qasmi.



ÁRBITRO: Alejandro Muñiz Ruiz (Comité Gallego).



ESTADIO: Heliodoro Rodríguez López.



HORA: 19.30 Horas.