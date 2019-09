Empate sin gol y con suspense en el derbi canario

PREIMPRESION: FU0907Sin código.txtEl derbi canario acabó sin goles y con suspense, después de que en el último minuto Díaz de Mera señalara un penalti de Aitor Sanz sobre Rubén Castro, que el VAR anuló por un fuera de juego previo de Pekhart. Fue el colofón de un partido intenso, con dominio local en la primera mitad y reacción amarilla tras el descanso, después de que Mel sacara de la banda a Pedri y le diera galones en el centro del campo.



La cita se inclinó definitivamente del lado visitante en los veinte minutos finales, cuando el Tenerife quedó en inferioridad tras la expulsión de Milla y se limitó a sobrevivir para arañar un empate que no deja satisfecho a nadie. Al Tenerife, porque un punto de local sabe a poco; y a Las Palmas, porque dilapidó una opción propicia de romper una racha de 18 años sin ganar en el Heliodoro.



La primera parte fue blanquiazul. Con intercambio de golpes al inicio y opciones de gol para Cedrés (4') y Suso (5'), pero con control de balón del equipo local a partir de entonces. Liderado por Milla, el Tenerife tuvo profundidad por la derecha, aunque Luis Pérez no concretó sus centros y el peligro llegó a balón parado, con opciones para Carlos Ruiz o Malbasic, al que Lemos le quitó un remate de gol (40').



Eso sí, la mejor opción fue amarilla, también en estrategia, con un cabezazo de Curbelo (23') que sacó Ortolá. Luego, con Pedro activado, todo cambió. Pero el gol no llegó.



Blindaje de los técnicos para el derbi



López Garai, que dejó en la grada a Sipcic y Dani Gómez, titulares en Ponferrada, juntó a Milla y Aitor para reforzar la zona central, poblada por Mel con un 4-1-4-1 con Lemos como ancla, lo que llevó a Pedri a la derecha.

CD TENERIFE (0): Ortolá; Luis Pérez, Alberto, Carlos Ruiz, Isma López; Aitor Sanz, Borja Lasso (Undabarrena, 73’), Luis Milla; Suso, Álex Bermejo (Álex Muñoz, 89’) y Malbasic (Miérez, 72’).



UD LAS PALMAS (0): Josep; Eric, Mauricio Lemos, Mantovani, De la Bella; Galarreta, Álvaro Lemos, Kirian; Cedrés (Drolé, 73’), Pedri (Pekhart, 86’) y Rubén Castro.



ÁRBITRO: Isidro Díaz de Mera (Comité Castilla La-Mancha). Expulsó por los locales a Milla con roja directa. Amonestó a los locales Lasso y Milla; así como a los visitantes Mauricio Lemos, Mantovani, Pedri, De la Bella y Galarreta.



INCIDENCIAS: Heliodoro Rodríguez López. ante 18.000 espectadores. Los jugadores de la UD Las Palmas saltaron al campo portando camisetas con el lema ‘Gracias Tenerife’, respondiendo así al apoyo recibido por el pueblo tinerfeño, con motivo de los incendios de Gran Canaria.