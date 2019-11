Fasican acerca la realidad de las personas sordas a los futbolistas de la Fundación Canaria del CD Tenerife

El proyecto de sensibilización hacia las personas con discapacidad que desarrolla la Fundación del CD Tenerife vivió, este pasado miércoles, la tercera de las jornadas previstas en el programa, en este caso dedicada a la discapacidad sensorial y más en concreto a las personas sordas.

Las instalaciones del IES Geneto fueron nuevamente escenario de la actividad, asistiendo en este caso los futbolistas del CD Tenerife Femenino Infantil B y del Masculino Alevín B. Paula Santana, educadora de Fasican (Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias), fue la encargada de ofrecer una charla a estos jugadores y jugadoras de la cadena de filiales blanquiazul.

Con anterioridad, Artamy Rodríguez, el coordinador del CD Tenerife EDI y de este proyecto de sensibilización, fue el encargado de presentar a la educadora y de introducir el tema a tratar, empezando su discurso con las premisas que marca la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“El CD Tenerife no solo apuesta por el futuro del fútbol, también por el futuro de la sociedad. Por eso les pido que entre todos trabajemos por un mundo mejor. Hablemos de la reducción de las desigualdades. Con pequeñas acciones, como la que estamos llevando a cabo esta tarde, estamos aportado a ello. Les doy un mensaje claro: que nadie se quede atrás”.

Paula Santana comenzó hablando a los futbolistas de los tipos de sordera, de las distintas asociaciones que existen en Canarias, de las causas más habituales de la sordera, etc. La educadora puso especial énfasis en desterrar el mito del sordomudo. “Eso no existe, hablemos de personas sordas. Personas que pueden conducir, puede ir a la Universidad…, en fin, que pueden hacer una vida normal. No pierdan de vista que la sordera es una incapacidad invisible”, indicó.

Se habló igualmente de la figura de los intérpretes, de los distintos tipos de audífonos y de los implantes cocleares. En otro momento, Paula Santana se detuvo en la lengua de signos, enseñando el alfabeto dactilológico e invitando luego a las jugadoras y jugadores a practicar con el mismo.

Este proyecto de sensibilización echó a andar el pasado 30 de octubre en el IES Geneto con una charla de Coordicanarias a los jugadores del Fundación Infantil A. La segunda cita de este programa tuvo lugar el 13 de noviembre, con protagonismo para la discapacidad intelectual de la mano de futbolistas del CD Tenerife EID.

El 11 de diciembre se llevará a cabo una convivencia en el centro penitenciario Tenerife II entre personas con discapacidad y el CD Tenerife EDI. El programa se cerrará el 18 de diciembre con una charla a cargo de la Fundación ONCE para hablar de discapacidad visual.

En todos estos encuentros toman parte equipos de la cadena de filiales blanquiazul, de las categorías Infantil y Alevín.