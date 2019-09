La escuela de la Fundación CD Tenerife, abierta a cualquier jugador y jugadora “con ganas de progresar”

La Escuela de Formación y Tecnificación (EFT) de la Fundación Canaria del CD Tenerife será pronto una realidad. El próximo 2 de octubre echará a andar este proyecto que dirige Julio Durán y que nace con el afán de llenar un hueco en fútbol de la Isla. “Esta Escuela está abierta a cualquier jugador o jugadora con ganas de aprender, independientemente de su nivel”, señala Durán.

La EFT llega al panorama futbolístico local con una filosofía de ámbito insular, de ahí que cuente con tres sedes estratégicamente ubicadas: Ciudad Deportiva Tenerife Javier Pérez para los niños y niñas del área metropolitana, el campo de fútbol Antonio Hernández de La Perdoma en La Orotava para la zona norte de la Isla y las instalaciones del Tenerife Top Training en La Caleta de Adeje para la zona sur.

“Nuestra filosofía de trabajo está muy clara: resulta muy importante que los niños y las niñas adquieran los fundamentos del juego. Muchas veces ocurre que los futbolistas presentan carencias en su formación porque se insiste poco en el aprendizaje de los conceptos básicos. Disculpo a los entrenadores en general por ello, pues con los partidos y las ligas muchas veces no da tiempo para corregir esos pequeños detalles, pero ese déficit no se corrige y se crece con él”, indica Julio Durán.

“Por eso mismo es importante para los jugadores y las jugadoras acudir a una escuela de tecnificación como la que pondremos en marcha dentro de unas semanas. El entrenar con grupos pequeños (no más de 11 niños por monitor) resultará unas de las claves, pues tendremos tiempo para pulir esos pequeños detalles de los que hablaba antes”, añade.

Julio Durán va un poco más allá al explicar que “algunos padres me plantean sus dudas al respecto. ¿Se aburrirá el niño?, me preguntan, temiendo que las sesiones sean muy teóricas. La respuesta es que no, que se van a divertir al tiempo que aprenderán y para eso hemos puestos la Escuela en las mejores manos, en las de exjugadores y ahora preparadores de categoría contrastada: Meji Hernández para la Ciudad Deportiva, Ricardo León para La Perdoma y Benito Rivero para el Tenerife Top Training de Adeje”.

La EFT está abierta a niños y niñas nacidos entre 2004 y 2015. Su actividad se desarrollará cada miércoles entre los meses de octubre a junio. Las inscripciones para la primera edición avanzan a buen ritmo y pueden formalizarse cumplimentando el formulario disponible en la web clubdeportivoetenerife.es, además en el perfil de Twitter de la propia fundación y del club.