Gabriel Pérez y Ángel Reyes logran firmar tablas con Ana Matnadze

El Club Ajedrez Ébano Barrio Nuevo organizó este pasado domingo una simultánea ‘on line’ en la que tomó parte como invitada Ana Matnadze. Esta georgiana de nacimiento y española de adopción es maestra internacional (MI), gran maestra femenina (WGM) y jugadora de la selección española, además de campeona nacional de ajedrez rápido y relámpago.

15 jóvenes valores de este club lagunero tuvieron la ocasión de medirse a una de las grandes jugadoras españolas del momento. Significar que Gabriel Pérez, el recientemente proclamado campeón de Canarias Sub 18; y Ángel Reyes lograron firmar tablas (empate) ante Ana Matnadze.

Matnadze despuntó en el mundo del ajedrez siendo una niña, pues fue campeona del Mundo Sub 10, título al que siguió otro en Sub 14, además de entorchados europeos en las categorías Sub 12, Sub 13 y Sub 16. Reside en España desde 2004. En junio de 2016, quedó undécima en el campeonato europeo femenino. Ha sido igualmente campeona de Georgia y de España. Ha competido en tres mundiales con España y en varios europeos también.

Representó a España en las olimpiadas de 2012, 2014 y 2016. Disputó con el equipo hispano los campeonatos de Europa femeninos de 2013 y 2015, ganando la medalla de plata individual en el segundo tablero. En 2017 logró la medalla de bronce por sus resultados en el tercer tablero de la selección nacional femenina en el Campeonato de Europa de Naciones celebrado en Creta (Grecia).

El Ébano Barrio Nuevo repitió pues este pasado domingo una experiencia similar a la vivida el 1 de mayo, cuando organizó una simultánea ‘on line’ con el maestro internacional Alejandro Alvarado a través de la plataforma Lichess.org. Alvarado se presentaba entonces a la cita avalado por su reciente victoria en el circuito de partidas del Campeonato de Canarias Blitz Online 2020.

Este tipo de actividades han venido muy bien a los integrantes del Ébano como preparación de cara a la disputa de los campeonatos de Canarias individuales, que se han venido celebrando en las últimas semanas de manera igualmente ‘on line’.