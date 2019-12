Jaime Ayarza alza el Trofeo Ciutat de Palma

El regatista Jaime Ayarza, del Real Club Náutico de Gran Canaria, se proclamó este pasado domingo, 8 de diciembre, ganador del 69 Trofeo Ciutat de Palma Bufete Frau en la clase Optimist (274 participantes) tras una tercera jornada en la que, por fin, el viento hizo acto de presencia en la Bahía de Palma.

El regatista canario, tercero del mundo en su clase, hizo valer su condición de primer ‘cabeza de serie’ y se impuso con un inapelable parcial de dos victoria y un segundo puesto en la cita organizada por el Real Club Náutico de Palma y que ha reunido a 389 barcos (409 deportistas) de 16 países desde el pasado 6 de diciembre hasta el domingo.

“El Ciutat de Palma es una regata con mucho nivel y me voy muy contento. Ha sido una temporada muy buena para mí, la verdad es que no me esperaba llegar tan lejos”, aseguró el campeón del 69 Trofeo Ciutat de Palma, quien confía en mantener su buena racha y clasificarse para el campeonato del mundo de 2020 que tendrá lugar en el Lago di Garda (Italia).

Sobre las condiciones de estos tres últimos días en la Bahía de Palma dijo que, después de dos jornadas sin apenas viento, este domingo se ha sentido “con mucha fuerza” y así pudo dar lo mejor de sí mismo: “Ha sido un final de regata divertido”.

La situación meteorológica fue, en efecto, muy distinta a la de las dos jornadas previas, en que un severo anticiclón se abatió sobre la Bahía de Palma. El viento se estableció en el eje de 240º con 12 nudos de intensidad a partir de las 12.00 horas, tras disiparse un gran banco de niebla que amenazaba con arruinar la competición. En estas condiciones, los dos comités de regatas pudieron iniciar la competición con tres mangas antes de la hora límite.