Las Palmas Atlético tropieza frente al Getafe B

Las Palmas Atlético dejó escapar valiosos puntos de cara a conseguir la salvación en la categoría de bronce del fútbol español y se vio superado frente a uno de los equipos que ocupan plaza de descenso como es el filial del Getafe. Un solitario y polémico penalti, materializado por Hugo Duro en la primera mitad, dio la victoria a la escuadra madrileña frente a una 'vela chica'. Que disfrutó de buenas oportunidades, pero que no estuvo acertado frente al marco del visitante Darío.



Durante los primeros instantes de la contienda la mayor parte del juego se desarrolló en inmediaciones del centro del campo. El equipo de Juan Manuel Rodríguez intentó imponer su dominio frente a un Getafe B, que fue de menos a más. La primera aproximación con claridad fue para el bando amarillo, con un disparo de Juan Fernández, desde la frontal, que se marchó por encima del travesaño.



Conforme transcurría el primer acto, Las Palmas Atlético leyó mejor el partido, y Pablo Haro y Jesús Fortes insistieron por banda derecha, pero sus centros no encontraban la efectividad de los atacantes amarillos. En la recta final de la primera mitad, el colegiado señaló un discutido penalti, en una acción entre el amarillo Ismael y el madrileño Hugo Duro. El ariete del Getafe B no falló, desde los once metros, para lograr el que a la postre fue el tanto de la victoria getafense.



Tras la reanudación, Juan Manuel Rodríguez realizó modificaciones, buscando mayor frescura en ataque al dar entrada a escena a Pau Miguélez y al debutante Flaqué. Con el marcador en contra, la 'vela chica' intentó acercarse con peligro a los dominios de Darío, pero no pudo superar el sólido engranaje defensivo impuesto por la escuadra dirigida por Emilio Ferreras.



Las Palmas Atlético se mostró muy insistente, aunque en muchas ocasiones con más corazón que cabeza. En la recta final, los amarillos reclamaron un posible penalti sobre Pau Miguélez, pero el colegiado señaló un riguroso fuera de juego previo. El cuadro grancanario buscó hasta el final la igualada, disfrutando de su mejor acercamiento con un disparo, desde la frontal, de Sato, que lo detuvo sin consecuencias Darío.

0 LAS PALMAS ATLÉTICO: Álex Domínguez; Jesús Fortes, Dani Martín, Camacho, Juan, Sato, Ismael (Flaqué, 46'), Josemi, Pablo Haro, Ojeda (Diego, 59') y Juan Fernández (Pau Miguélez, 46').



1 GETAFE B: Darío; Iglesias, Hugo Díaz, Poulolo, José Carlos, Borja, Diori, Alfonso (Nacho, 74'), Ángel (Lobato, 66'), Hugo Duro y Miranda (Otín, 35').



ÁRBITRO: Salvador Abril Portillo (Comité murciano). Expulsó por los locales al entrenador Juan Manuel Roríguez (82'). Amonestó por los locales a Dani Martín, Ismael, Juan Fernández, Juan, Camacho, Pau Miguélez y Álex Domínguez; y por los visitantes a Hugo Duro, Alfonso y Nacho.



GOL: 0-1: (40') Hugo Duro, de penalti.



INCIDENCIAS: Anexo Estadio Gran Canaria. Césped artificial en buenas condiciones. Mañana calurosa. Se guardó un minuto de silencio en memoria de José Manuel León, ex jugador amarillo.