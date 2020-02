El Sanaya Libby's La Laguna vence en el 'tie-break'

El Sanaya Libby's La Laguna se apuntó la victoria en el 'tiebreak' en su visita al Pabellón de Los Montecillos (2-3). El conjunto de Flavia Dias, liderado por María Schlegel, máxima realizadora con 24 puntos, se impuso en los dos primeros sets, pero terminó siendo empatado por el Cajasol Juvasa Voley. En el desempate, la solidez en el bloqueo dio el triunfo a las laguneras.



La inspiración de Kranda Brooke y los errores no forzados de las sevillanas, durante los instantes iniciales, permitieron al Haris ponerse con ventaja (7-11). José Manuel González 'Magú' intentó hacer reaccionar a su equipo con un tiempo muerto, y lo consiguió ya que Alba García, con sendos puntos de saque, ajustó las diferencias (12-15). Una interrupción de Flavia Dias dio nuevos bríos a unas blanquiazules, en las que tomó el testigo Vicky Savard para darle el primer set a las visitantes (16-25).



En el segundo acto, apareció María Schlegel para poner el Haris con ventaja (2-5). A continuación, Victoria Serrano y Aina Pons respondieron a las acometidas isleñas para voltear e set a su favor (10-8). La respuesta de las chicas de Flavia Dias no se hizo de esperar, y Vicky Savard se echó el equipo a su espalda (11-13).



Tras una interrupción de 'Magú', fue Jessica Soares la que tomó el testigo (13-17). A renglón seguido, la solidez en el bloqueo pareció dejar el set encarrilado para las tinerfeñas (19-22). Las jugadoras de Flavia Dias llegaron a disfrutar de cuatro acciones para cerrar el período (20-24), pero las sevillanas llevaron el juego al desempate. María Schlegel dio un sufrido triunfo al Haris (24-26).



La igualdad fue la tónica del tercer set hasta que el Haris encadenó un parcial de seis puntos, que pareció dejar el juego visto para sentencia (14-19). Contra todo pronóstico, el Cajasol se repuso para llevar el período a un desempate en el que la solidez en la red y los puntos de ataque de Ana Ruiz y Gisel Medina dieron el triunfo a las sevillanas (30-28).



En el cuarto acto se vio, de nuevo, un encuentro nivelado (9-9). Acto seguido, los errores no forzados de las tinerfeñas y el férreo bloqueo de las locales, comenzó a decantar la balanza a favor del Cajasol (13-10). El Haris intentó reaccionar, pero Judith Porras, Ana Ruiz y Gisel Medina dieron muestras de su poderío en ataque para llevar el encuentro al 'tie-break' (25-17).



En el set decisivo, María Schlegel lideró a las laguneras para contrarrestar las embestidas sevillanas (7-11). Una pausa de 'Magú' hizo reaccionar a las sevillanas, lo que derivó en el tiempo muerto también de Flavia Dias (10-11). En los puntos decisivos, la solvencia en la red dio el triunfo al Haris (11-15).





2 CAJASOL JUVASA VOLEY: Ana Ruiz, Judith Porras, María Figueroa, Gisel Medina, Victoria Serrano, Aina Pons—equipo inicial--, Eliana González (líbero), Alba García, Paula Gómez y María Zambrano.



3 SANAYA LIBBY'S LA LAGUNA: Mame Diouf, Silvia Araco, Vicky Savard, Jessica Soares, Kranda Brooke, María Schlegel—equipo inicial--, Nira Pérez (líbero), Elena Santana, Patricia Suárez y Sara Hernández.



ÁRBITROS: Julio César Santana y Francisco J. Pedrosa.



PARCIALES: 16-25 (23'), 24-26 (29'), 30-28 (34'), 25-17 (23') y 11-15 (16').



INCIDENCIAS: Pabellón Los Montecillos Dos Hermanas.