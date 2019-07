La UDG Tenerife Egatesa se asegura la continuidad de la grancanaria Silvia Doblado

Silvia Doblado Peña (22/03/1987, Las Palmas de Gran Canaria) se compromete dos temporadas más con la UDG Tenerife Egatesa. La centrocampista del Egatesa ha sido un referente en el fútbol nacional, tras pasar por clubes como Sevilla, Sporting de Huelva y FC Barcelona, entre otros, hasta que regresó a casa para convertirse en uno de los pilares del conjunto blanquiazul.

Doblado, además, formó parte de la roja como internacional Sub 19, combinado con el que ganó el Campeonato de Europa de 2004 y jugó el Mundial posterior, informa el Granadilla en una nota de prensa.

"Estoy muy contenta de seguir defendiendo este escudo por toda España. También estoy muy agradecida a Sergio Batista, quien me dio la oportunidad de estar aquí hace seis años cuando intentamos subir y no lo conseguimos contra el Albacete”, dijo la grancanaria.

⚪🔵[Renovada] 🤝 @SilviaDoblado renueva su vinculación con la UDG Tenerife Egatesa para las próximas dos temporadas.



Magia asegurada 🧙‍♀️⚽ ¡Bienvenida de nuevo, guerrera!#UDGTenerifepic.twitter.com/61hleNgGPa — UDG Tenerife Egatesa (@UDGTenerife) 8 de julio de 2019

“Espero que me sigan respetando las lesiones y continuar aprendiendo de lo que tanto me gusta y apasiona, que es jugar. Aunque tenga 32 años no lo tengo todo aprendido y para eso debo seguir entrenando mucho y dar lo mejor de mí. A nivel de club, aunque cada año será más complicado, siempre estará la ilusión de mejorar la posición del curso pasado o al menos intentarlo ", afirma Doblado.

La futbolista se incorporará con el resto de la plantilla el próximo día 31 de julio para comenzar la pretemporada.