El Vecindario Ace Gran Canaria encadena su tercera victoria consecutiva

El Vecindario Ace Gran Canaria alarga su buena dinámica de las últimas semanas y encadenó su tercera victoria consecutiva, en esta ocasión, tras doblegar a un rival directo por la cuarta plaza de la Superliga Masculina como el Arenal Emevé (1-3). La escuadra de Paco Sánchez Jover controló de principio a fin una contienda en la que sobresalió el receptor valenciano Javier Monfort.



Durante el intercambio de golpes inicial, Javier Monfort se encargó de contrarrestar las embestidas de los gallegos (11-8). El cuadro de Paco Sánchez Jover fue de menos a más, y se benefició de los errores no forzados de los locales para voltear el electrónico (11-12). A continuación, la solidez en el bloqueo llevó a los grancanarios a coger una ventaja de tres puntos (15-18). En las acciones decisivas, Luca Biliato y Marcelo Hister dieron el triunfo en el primer set a los de Santa Lucía de Tirajana (20-25).



En el segundo acto, el Vecindario, muy férreo en la red, impuso su dominio desde los puntos iniciales (3-8). El preparador lucense, Diego Taboada, paró el juego con tiempo muerto, lo que hizo reaccionar a los locales, gracias a la aportación de Matthew Knigge y Víctor Bouza (17-17). La igualdad se mantuvo hasta las jugadas determinantes, donde Javier Monfort y un fallo en ataque de José María Jiménez dejaron el encuentro encarrilado a los grancanarios (23-25).



Sin embargo, el Emevé no había dicho su última palabra. La igualdad fue la tónica de un tercer set, en el que el central estadounidense Matthew Knigge lideró el ataque de los lucenses. El período llegó a los instantes decisivos sin que ninguno de los dos equipos consiguiera dinamitar el asalto. Los gallegos forzaron el cuarto juego al imponerse en un nivelado desempate (28-26).



El Vecindario no quería que el encuentro se decidiese en el 'tie-break' y comenzó mandando en el cuarto set, lo que derivó en una interrupción de Diego Taboada (5-9). Con la pausa, los lucenses mejoraron en la parcela defensiva para conseguir restablecer la igualada (16-16). En el tramo final del período, los de Paco Sánchez Jover manejaron mejor los tiempos del juego para apuntarse la victoria en tierras gallegas (22-25).

1 ARENAL EMEVÉ: Víctor Bouza, Rubén López, Adrián García, José María Jiménez, Matthew Knigge y Felipe de Mello—equipo inicial--, Unai Larrañaga (líbero) y Luis Linares.



3 VECINDARIO ACE GRAN CANARIA: Cristian Caraballi, Luca Biliato, Javier Monfort, Moisés Cézar, Javier Sánchez, Marcelo Hister—equipo inicial--, Rodrigo Gallardo (líbero), Matías Ocampo y José Masso.



ÁRBITROS: Hugo Suárez y Francisco Sabroso.



PARCIALES: 20-25 (24'), 23-25 (24'), 28-26 (30') y 22-25 (30').



INCIDENCIAS: Pabellón Municipal de Deportes de Lugo. Ante unos 500 espectadores.