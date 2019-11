Cuarta derrota consecutiva del Vecindario Ace Gran Canaria

El Vecindario Ace Gran Canaria no pudo poner fin a su mala dinámica de las últimas semanas y sufrió la cuarta derrota consecutiva frente al poderoso Urbia Voley Palma (0-3). El cuadro de Paco Sánchez Jover, que plantó cara a su rival, fue incapaz de detener al receptor alicantino Carlos Jiménez, máximo anotador de la contienda con 22 puntos.



El encuentro arrancó con un inspirado Carlos Jiménez liderando las acciones de ataque de un Urbia Voley, que se mostró, además, muy sólido en el bloqueo (1-6). A continuación, los errores de ataque pasaron factura a los baleares y el Vecindario se volvió a enganchar al juego (5-6). Sin embargo, los mallorquines reaccionaron, mostrándose muy efectivos desde el servicio, para ampliar las distancias en el electrónico (6-11).



Paco Sánchez Jover paró el encuentro con un tiempo muerto, que hizo que los grancanarios fueran de menos a más gracias, en especial, a la mejoría en la red (15-18). El Vecindario llegó a pensar en una posible remontada en el set, pero la escuadra balear, liderada por un imperial Carlos Jiménez, no dio opciones a su rival en las accioens decisivas y tomó el mando al partido (17-25).



El Vecindario salió conectado en el segundo juego, con un parcial de cuatro puntos consecutivos, pero los pupilos de Marcos Dreyer replicaron igualando la contienda (5-5). El set se mantuvo nivelado hasta que Carlos Jiménez, muy efectivo en el remate, comenzó a decantar la balanza a favor de los baleares (13-15).



A continuación, los de Paco Sánchez Jover respondieron con una mejoría en su juego, que les llevó a estar conectados en el período hasta los puntos decisivos (20-20). Los errores no forzados, en especial en ataque, y el bloqueo de los mallorquines dieron el segundo set al Urbia Voley (21-25).



El Vecindario saltó al tercer juego con la idea de evitar el triunfo, por la vía rápida, de su rival. Los grancanarios, liderados por Marcelo Hister, mantuvieron la igualdad en el set hasta el tramo final (21-22). De nuevo, los baleares tiraron de oficio para llevarse la victoria de Santa lucía de Tirajana (22-25).

VECINDARIO ACE GRAN CANARIA (0): Manuel de Carvalho, Luca Biliato, Javier Monfort, Moisés Cezar, Javier Sánchez, Marcelo Hister—equipo inicial--, Ata Santana (líbero), Gregorio García, Rodrigo Gallardo, Arabisen Rodríguez y Matías Ocampo.



URBIA VOLEY PALMA (3): Renzo Cairus, Abel Bernal, Gerard Osorio, Carlos Jiménez, Walter da Cruz, Ricardo Perini—equipo inicial--, Carinelli Martín (líbero), Juan Lladó, Gabriel del Carmen



ÁRBITRO: Mª de las Olas Rodríguez y Francisco M. Mederos.



PARCIALES: 17-25 (26'), 21-25 (28') y 22-25 (28').



INCIDENCIAS: Pabellón Municipal de Vecindario. Ante unos 150 espectadores.