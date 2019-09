Vianney Nieto continúa pletórico de cara a gol

Vianney Nieto se está convirtiendo en uno de los grandes protagonistas en este comienzo del grupo canario de la Tercera División. Después de su 'hat-trick' frente al Unión Puerto, el futbolista del Mensajero volvió a ver puerta en esta tercera jornada ante el Tamaraceite. Sus cuatro goles lo colocan al frente del 'Pichichi' de la categoría.

Por detrás, Abraham (San Fernando), Héctor Choco (Tamaraceite), David Figueroa (Gran Tarajal) y Adán (Buzanada), todos ellos con tres tantos, se mantienen a la caza del habilidoso atacante grancanario.



En uno de los duelo más destacados que se pueden ver hoy en día en la Tercera División, el Mensajero y el Tamaraceite se repartieron los puntos en el Silvestre Carillo. Vianney Nieto contribuyó a su equipo con el tanto inicial con el que los rojinegros se adelantaron en el marcador. El jugador grancanario suma, hasta el momento, cuatro tantos, lo que ha propiciado que haya ocupado el primer puesto de la tabla de goleadores durante las tres primeras jornadas de la Tercera División.



Por detrás, hasta cuatro futbolistas vieron también puerta para no perder de vista a Vianney Nieto. Abraham marcó el segundo de los goles que logró el San Fernando en el Salvador Ledesma. Por su parte, David Figueroa no falló desde los once metros para aportar al festival de goles que se dio en el derbi majorero; mientras que Adán inauguró el marcador en el duelo de los pupilos de Zeben Hernández frente al Tenerife B. Por último, Héctor Choco vio puerta también, por tercera semana consecutiva, con el Tamaraceite.