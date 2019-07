La canaria Maite Cazorla va camino del estrellato

La canaria Maite Cazorla (Las Palmas de Gran Canaria, 18/6/97) ha sido incluida en la relación de distinguidos de la I Gala del Baloncesto Español, que promueve el diario Marca, tras darse a conocer, este viernes, el fallo del jurado. Cazorla se convirtió la primavera pasada en la primera jugadora española de la historia semifinalista de la NCAA formando parte del equipo de la Oregon University.

Marc Gasol, Rudy Fernández, Laia Palau y Alba Torrens son otros de los premiados en el certamen, cuya entrega de reconocimientos se celebrará en Madrid el próximo jueves 25 de julio en un evento que nace con la vocación de integrar a todos los actores y protagonistas del baloncesto nacional.

BIG TIME PLAYERS MAKE BIG TIME SHOTS.



CAZORLA FOR THE THREE!! #ncaaW | @OregonWBBpic.twitter.com/BBoroP5iro