Shashoua, Sol y Suso dan la victoria al Tenerife en Albacete

La triple ese rompió en Albacete el ritmo de derrotas del CD Tenerife para ganar tranquilidad y dos jornadas de margen sobre los puestos de descenso. Los goles de Shashoua y Sol, tras sendas de asistencias de Suso, hicieron bueno el plan de Ramis —seis cambios sobre el once de Almería— en un partido de juego y dominio blanquiazul en la primera parte y dos golpes letales en el último tercio del choque: una acción de pillo del inglés para el 0-1 y una contra bien acabada por el madrileño para apuntillar.

Por una vez en el campeonato, al Tenerife le cuadró el mejor guion imaginado. No encajó y no recibió tarjetas, aguantó a su rival —con mejor juego y ocasiones, aunque no letal—, en la primera entrega, le concedió más balón luego e hizo virtud con los cambios de Shahoua, Sol y Suso, definitivos para dar sentido a un trabajo colectivo en el que no se cayó nadie, más que el Albacete ande buscando sentido a la propuesta de Garai.

La de Luis Miguel Ramis, a lo que se ve, parece más definida después del doble compromiso peninsular. Ha elegido nuevo portero titular, puede que la dupla Sipcic-Carlos Ruiz se quede para dar estabilidad a la zaga, Folch y Aitor Sanz jugarán todo lo jugable mientras les aguante el cuerpo y lo demás vendrá en función de las circunstancias y el trabajo de preparación. Así se entenderían las titularidades de Apeh y Pomares. O que Bermejo, después de dos oportunidades fallidas en las que sigue peleado con el mejor Bermejo, vuelva a banco ante el Sabadell.

Ha elegido también Ramis, mientras la condición física le dé, menos pases de seguridad, más ataque vertical, toque corto para combinar y juego a los espacios en tanto llegan los automatismos que comienzan a adivinarse. En Almería le dio solo para quince minutos y este domingo para la primera media hora de un acto inicial en el que Apeh se multiplicó para la mejor virtud que exhibe hasta ahora —recibir de espaldas, no perderla y dar continuidad al ataque—, mientras Nono se aparecía en el área para buscar las cosquillas a Tomeu. Apeh, con todo, tuvo las dos mejores para abrir el resultado. Un remate fofo (m.7) y otro pifiado (45+1), cayendo orientado dentro del área y mal resuelto con un tiro con el exterior que se fue a la grada. Todavía andará lamentándose.

El Albacete regresó de la pausa obligado a hacerse con el balón después de no encontrar a Ortuño, desconectado de los Álvaros, desperdiciadas las vueltas en las que cogió al Tenerife mal escalonado. Tuvo más balón en el segundo acto, pero se queda en menos con Diamanka jugando lejos del área. Cuando Garai quiso reaccionar con el triple cambio, el Tenerife ya había golpeado con su segundo golpe al mentón.

El primero, como el segundo, fue obra de Sam Shashoua, un tipo del que todavía no sabemos si es jugador de sesenta minutos iniciales o de treinta finales. En su segunda versión —todo en el minuto 67, todo en treinta segundos— avisó cerrando una contra —un recorte de derecha y un golpeo de izquierda— que obligó a Tomeu Nadal a desviar a córner. El Tenerife no quiso esperar. Lo sacó Folch en corto y a la línea de puerta, recibió Suso y la puso en corto al inglés, tipo hábil, y repitió la suerte, ahora dentro del área y orientado a la calle del diez. Un recorte diestro y un tiro de siniestra colocado al palo largo. El Albacete andaba ordenándose para el saque de esquina y el Tenerife ya se había adelantado.

Lo que vino luego perfeccionó el plan de Ramis, que ya había metido a Fran Sol por un Apeh entregado. Tirado el Alba al área de Dani, despejó Pomares de cabeza, agarró el rechace el inglés y lo puso para la carrera de Suso cogiendo la vuelta local. Aguantó el capitán la carga de Núñez, ganó metros y sacó una asistencia con un toque interior, mágico y difícil, justo por donde venía desagallado Fran Sol, pidiendo un balón de gol que hizo gol recortando en la salida al portero y definiendo aún escorado.

El 0-2 anticipó el final del partido. Quedó en intrascendente el triple relevo de Garai y Ramis metió más músculo quitando a Nono —incansable mientras le dio el fuelle, sobrante casi siempre de un regate— por Álex Muñoz y tuvo el Tenerife el 0-3 en otra contra rematada por Suso que no hizo justicia con sus méritos. Vio el juez de línea fuera de juego y el gozo en un pozo Suso, igual de protagonista de la triple ese que devuelve el crédito y la esperanza a los suyos.

(0) ALBACETE BALOMPIÉ: Tomeu Nadal; Alberto Benito (Isaac, m.20), Gorosito, Kekojevic, Caballo; Diamanka (Núñez, m.71), Azamoum; Álvaro Giménez (Nahuel, m.84), Fuster (Silvestre, m.71), Álvaro Peña (Zozulia, m.71); y Ortuño.

(2) CD TENERIFE: Dani Hernández; Moore, Sipcic, Carlos Ruiz, Pomares; Bermejo (Suso, m.56), Ramón Folch, Aitor Sanz, Nono (Álex Muñoz, m.83); Vada (Shashoua, m.56) y Apeh (Fran Sol, m.75).

ÁRBITRO: Miguel Ángel Ortiz Arias (Comité Madrileño). Amonestó a los locales Azamoum (m.32) y Caballo (m.56).

GOLES: 0-1, Shashoua (m.67). 0-2, Fran Sol (m.84).

INCIDENCIAS: Partido de la 15ª jornada de LaLiga SmartBank 20/21, jugado a puerta cerrada en el estadio Carlos Belmonte. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Diego Armando Maradona.