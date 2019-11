La lucha por el liderato de la Tercera División, al rojo vivo

La disputa por el liderato del grupo canario de la Tercera División tendrá el foco puesto en el papel que desempeñen el Marino, el Gran Tarajal y el San Fernando en esta decimotercera jornada. Por detrás, el Tenisca, el Atlético Paso y el Tamaraceite intentarán finalizar el fin de semana dentro de los puestos de privilegio. Por el abismo de la tabla, el Santa Úrsula y el Unión Güímar quieren abandonar el descenso, mientras que el reforzado Villa Santa Brígia, ansía los tres puntos para reconducir su destino en la categoría.



El líder, Marino, recibirá en el Antonio Domínguez la visita de un alicaído Vera, equipo con el que tendrá que tener cuidado el conjunto de Los Cristianos, puesto que, si bien, últimamente ha cosechado varias derrotas, ha dado también muestras de un notable potencial. El cuadro de Francis Díaz, con la baja por lesión del portero Falero, intentará reencontrarse con la victoria, después de encadenar hasta cuatro semanas sin lograrlo.



La SD Tenisca y la UD San Fernando, dos de los claros favoritos a copar dos de las cuatro primeras posiciones, contenderán en el Virgen de Las Nieves por tres importantes puntos que les permitan continuar, una semana más, en los puestos de privilegio. En el recinto de Santa Cruz de la Palma tendrá lugar uno de los encuentros mas interesantes de la decimotercera jornada de la liga.



El interés no se centrará únicamente en la capital palmera, también habrá que prestarle muchísima atención al enfrentamiento que medirá en El Paso a su representativo y al Tamaraceite, puesto que quien resulte perdedor puede sufrir un duro mazazo en sus objetivos de no perder de vista el tren de cabeza del grupo canario. El cuadro pacense ha sufrido la inesperada baja, por problemas personales, del portero alicantino Sergio Moya. Sin embargo, los pacenses se han movido rápido para reemplazarlo y ya tienen sustituto. La puerta palmera pasará a ser ocupada por Luis Arellano.



La fase de ascenso, más que una ilusión, se ha convertido casi que una obligación para el Tenerife B, y en esta jornada casi que podría aproximarse a la misma. Para ello, además de favorecerse de terceros resultados, deberá solventar con éxito la visita que hará a Geneto un Unión Güímar al que le urge, aún más, los tres puntos en litigio.



El Lanzarote partió inicialmente también con el claro propósito de adueñarse de uno de los cuatro primeros puestos, pero este reto se le está poniendo muy cuesta arriba, aunque todo podría experimentar una leve mejoría si lograse vencer en Arrecife a un San Mateo que, precisamente, también tiene a la vista este mismo reto. El cuadro de Jero Santana, 'rey del empate' en la categoría, necesita terminar con una dinámica de siete semanas sin conocer el sabor de la victoria.



Uno que afrontó su debut en la categoría con unas expectativas más modestas fue el Gran Tarajal. Sin embargo, el paso de las jornadas ha propiciado un nuevo replanteamiento, máxime cuando ha pasado casi que la totalidad de este tramo encaramado en puestos altos. Después de quedarse a las puertas de acceder a la ronda definitiva de la Copa del Rey tras ceder frente al Intercity, al conjunto de Juan Caros Ruiz 'Coka' le toca rivalizar en Gran Canaria ante un irregular Las Palmas C.



El resto de las escuadras se encuentran inmersas en una situación totalmente diferentes, muy pendientes de eludir los tres últimos puestos, como por ejemplo, el Buzanada y el Atlético Tacoronte, equipos que se enfrentarán en el Clementina de Bello por tres puntos de vital importancia para los pupilos de Zeben Hernández.



El Mensajero también se encuentra lo bastante acuciado por esta pesada losa que en su desplazamiento a la capital grancanaria únicamente pensará en arrebatarle al Unión Viera una esperanzadora victoria que, si bien, no le aproximará a los puestos que aspiraba inicialmente, si que le evitarían una intranquila situación.



Otro que se encuentra aún peor que el equipo palmero es el Santa Úrsula, al que únicamente le valdrá una victoria en el Argelio Tabares frente a un Ibarra, que también necesitar de esos tres puntos para alcanzar una zona en la tabla mucho más cómoda que la que actualmente ocupa.



Por último, el representativo de la capital majorera, el Unión Puerto, no debería permitirse ni el más mínimo desliz en esta jornada en su recinto de Los Pozos, puesto que su rival de turno, el colista Villa Santa Brígida, debería ser una buena oportunidad para ganar y, de paso ahuyentar, al menos temporalmente, alguna que otra duda.

*ACAN*